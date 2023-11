Avant le Black Friday, ECOVACS affiche déjà 300 euros de réduction sur ses meilleurs aspirateurs robots

La période du Black Friday est l’une des plus propices aux bonnes affaires, et comme tous les ans, ECOVACS ne manque pas de faire chuter les tarifs de ses meilleurs aspirateurs robots. Les ECOVACS X2 OMNI, T20 OMNI ou encore T20e OMNI profitent ainsi de réductions allant jusqu’à 300 euros, mais seulement jusqu'au 27 novembre.

Avec l’arrivée de l’hiver et du froid, nos intérieurs sont moins aérés qu’en été. Résultat : sur les mois les plus froids de l’année, la poussière a tendance à s’accumuler dans nos intérieurs. En découle les traditionnels petits problèmes respiratoires de la période hivernale. Pour les éviter et conserver un chez-soi propre et respirable, pourquoi ne pas investir dans un bon aspirateur ? C’est d’autant plus le bon moment que jusqu’au 27 novembre, ECOVACS propose des promotions sur trois modèles phares : le X2 OMNI, le T20 OMNI et le T20e OMNI.

Pour résumer l’ensemble de ces offres, les trois modèles suivants profitent des réductions du Black Friday :

ECOVACS X2 OMNI : le meilleur aspirateur d’ECOVACS perd 21 % de son prix d’origine

Reconnaissable entre mille, le X2 OMNI d’ECOVACS a une forme carrée très particulière qui lui permet d’épouser à la perfection tous les angles de vos pièces. Épaulé par une brosse de rabattage situé à gauche du robot, le X2 OMNI ne manque aucun cm² de votre maison.

Fort d’une puissance d’aspiration record de 8000 Pa (là où la moyenne se situe habituellement à 5 000 Pa), les sols sont, en un passage, nettoyés à la perfection. Court sur pattes, il passe sous tous les meubles, notamment parce qu’il est le premier du genre à intégrer son double capteur LiDAR dans son châssis. Exit la protubérance au sommet du robot, le X2 OMNI ne fait que 95 mm de hauteur et détecte toujours aussi bien les obstacles.

Mieux, grâce à son capteur RVB boosté à l’intelligence artificielle, le X2 OMNI d’ECOVACS peut cartographier bien plus efficacement les différentes pièces de votre maison dans l’application compagnon. Il est d’ailleurs compatible avec les principaux assistants vocaux comme Alexa ou Google Assistant. Un atout qui vous permettra de commander certaines actions depuis votre smartphone.

Équipé d’une double serpillière, le X2 OMNI peut également laver les sols en plus de les aspirer. Il détecte d’ailleurs les différents types de sol et est capable de relever ses brosses rotatives de lavage lorsqu’il passe sur un tapis ou une zone déjà lavée.

Dernier avantage et non des moindres : sa station de vidange et de nettoyage. Non contente de récupérer la poussière récupérée après nettoyage, la station prend aussi en charge le nettoyage à l’eau chaude des serpillières. À une température de 60 degrés, la plupart des micro-organismes non thermophiles sont ainsi éliminés.

En ce moment, l’ECOVACS X2 OMNI bénéficie de 300 euros de réduction et passe de 1399 euros à seulement 1099 euros.

L’ECOVACS T20 OMNI passe de 1099 à 799 euros

Dans le même esprit, mais sur un tarif de base plus abordable, ECOVACS propose le T20 OMNI. Tout comme le X2 OMNI, il possède une station tout-en-un qui nettoie les serpillières, vide le bac à poussière et recharge le robot.

Avec un capteur LiDAR situé sur le haut du robot, le T20 OMNI peut lui aussi cartographier votre intérieur et adapter la carte en fonction de vos changements de mobilier via l’application. Mieux, grâce à la technologie TrueDetect 3D 3.0, le T20 OMNI est capable de repérer les obstacles qui se dressent sur son chemin et de les éviter de lui-même.

Pour ce qui est du nettoyage, le T20 OMNI est capable, grâce à ses deux brosses latérales, de rabattre efficacement la poussière où qu’elle soit, y compris dans l’angle des murs. Le système d’aspiration de 6000 Pa vient ensuite éliminer les particules.

Pour compléter le nettoyage, le T20 OMNI d’ECOVACS possède deux serpillières rotatives qui lavent le sol après aspiration. Capable de détecter les changements de sol, le robot aspirateur adapte le lavage en conséquence : s’il passe sur un tapis ou de la moquette, il soulèvera les serpillières pour éviter d’humidifier le tissu.

l’ECOVACS T20 OMNI profite enfin lui aussi d’une station de vidange et de lavage. Avec un bac à poussière d’une capacité de 300 mL, le robot peut stocker plusieurs semaines de saleté sans avoir besoin d’être vidé à la main. Mieux, la station de lavage nettoie également à l’eau chaude les serpillières pour qu’elles soient toujours propres et prêtes à nettoyer les petits accidents de la vie quotidienne.

En ce moment, l’ECOVACS T20 OMNI profite de 300 euros de réduction sur Amazon et voit son prix passer de 1099 euros à 799 euros.

ECOVACS T20e OMNI : le petit frère plus abordable du T20

Pour ceux qui cherchent un produit tout aussi performant que les deux appareils cités précédemment pour un prix plus doux, le T20e OMNI est fait pour vous. Il regroupe presque les mêmes caractéristiques que le T20 OMNI mais sans le nettoyage des serpillières à l’air chaud.

Pour le reste, le T20e OMNI est la copie conforme de son grand frère. Même capacité du bac à poussière, même puissance d’aspiration et même système de détection, le T20 e OMNI est, lui aussi, capable de scanner toutes les pièces de la maison sans la moindre erreur.

Habituellement proposé à 799 euros, le produit profite pendant la période du Black Friday de 150 euros de réduction et passe ainsi à 649 euros.