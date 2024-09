Qui est Mova, la nouvelle marque d’aspirateurs robots qui applique la recette Xiaomi

Dreame, déjà bien connu sur le marché des aspirateurs robots, lance sa marque Mova avec un premier modèle : l’E30 Ultra. Un robot aspirateur qui se veut aussi performant que ses concurrents, mais bien plus abordable.

Depuis quelques années, les robots aspirateurs ont envahi nos intérieurs, promettant de nous libérer des corvées ménagères.

Si leur efficacité n’est plus à prouver, leur prix reste souvent un frein pour de nombreux consommateurs. Des marques comme Roborock ou iRobot proposent des modèles haut de gamme dépassant allègrement les 800 €, voire les 1000 €, et même plus pour les plus sophistiqués. Mais est-il vraiment nécessaire de casser sa tirelire pour obtenir un nettoyage impeccable ?

Mova E30 Ultra, l’objectif est le prix

C’est dans ce contexte que Dreame lance sa nouvelle marque Mova. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que son premier modèle, l’E30 Ultra, ne fait pas dans la demi-mesure. Proposé à seulement 499 euros, il affiche des caractéristiques techniques qui n’ont rien à envier à ses concurrents bien plus onéreux.

Commençons par la puissance d’aspiration. Avec ses 7000 Pa, l’E30 Ultra se positionne en haut du marché. Pour vous donner une idée, c’est suffisant pour aspirer de petites vis. Cette prouesse est rendue possible grâce à la technologie Vormax développée par Dreame. Mais attention, ne vous y trompez pas : une forte puissance d’aspiration ne fait pas tout. C’est l’ensemble du système qui doit être optimisé pour garantir un nettoyage efficace : les brosses, la batterie, la navigation…

Mova E30 Ultra

L’E30 Ultra ne se contente pas d’aspirer, il lave également vos sols. Équipé de deux tampons rotatifs à grande vitesse, il promet de venir à bout des taches les plus tenaces.

Les bras RoboSwing, une innovation Mova, permettent d’atteindre les coins et les bords, souvent négligés par d’autres modèles. Mais le plus impressionnant reste peut-être sa capacité à détecter les tapis grâce à des ultrasons. Le robot soulève alors automatiquement ses serpillères de 10,5 mm pour éviter de les mouiller. Une fonctionnalité que l’on retrouve habituellement sur des modèles bien plus chers.

Mova E30 Ultra

Avec sa batterie de 5 200 mAh, l’E30 Ultra annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à 260 minutes. C’est largement suffisant pour nettoyer un grand appartement ou une maison de taille moyenne en une seule charge. Là encore, Mova se positionne au niveau des meilleurs du marché.

La station d’accueil : là, ça coince

Si l’E30 Ultra impressionne sur de nombreux points, sa station d’accueil pourrait être son point faible. Certes, elle est autonettoyante et promet jusqu’à 75 jours de nettoyage sans intervention humaine.

Mais comparée à certains modèles haut de gamme qui proposent des stations plus sophistiquées (avec eau chaude, séchage à air chaud, etc.), celle de Mova pourrait sembler un peu basique. Cependant, n’oublions pas que nous parlons d’un appareil à 499 euros, soit près de 40 % moins cher que ses concurrents directs.

Au final, le Mova E30 Ultra semble offrir un rapport qualité-prix très bon. Il propose l’essentiel des fonctionnalités que l’on peut attendre d’un aspirateur robot moderne, sans pour autant atteindre des sommets tarifaires.

Il est difficile de ne pas faire le parallèle entre la stratégie de Mova et celle qui a fait le succès de Xiaomi. En effet, la marque chinoise s’est imposée sur le marché en proposant des appareils aux caractéristiques techniques impressionnantes, à des prix défiant toute concurrence. Cette approche « prix/innovation » a permis à Xiaomi de bousculer les géants établis et de gagner rapidement des parts de marché.

Bien sûr, il faudra attendre les tests en conditions réelles pour confirmer ses performances.