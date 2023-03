Cet élégant vélo électrique de ville mise sur sa conduite naturelle et réactive

Sous-marque du constructeur Trek, Electra se dote d’un tout nouveau vélo électrique urbain nommé Loft Go ! 7D EQ. Ce dernier a la particularité d’embarquer un capteur de couple pour 2000 euros.

Dans le monde du vélo et du vélo électrique, Trek bénéficie d’une belle et solide réputation. Son modèle FX+ nous avait particulièrement séduits pour son agilité, son dynamisme et sa conception maîtrisée. L’autonomie moyenne et le capteur de force un peu lent nous avaient en revanche refroidis.

Le constructeur américain dispose de plusieurs sous-marques pour maximiser sa force de frappe sur le marché. Parmi elles, Electra, dont le Kakau Go présenté en septembre 2022 nous avait tapé dans l’œil pour son style vintage et moto cruiser. Le catalogue est aujourd’hui renforcé par un modèle urbain plus conventionnel : le Loft Go! 7D EQ.

Un capteur de force toujours bienvenu

Déclinée en cadre ouvert ou fermé, cette nouvelle monture cherche à proposer une fiche technique équilibrée à un prix le plus contenu possible : 2000 euros, soit environ le prix moyen d’un VAE en France. La force principale du Loft Go ! 7D EQ est son capteur de couple présent au cœur de son système.

Avec, le cycliste reçoit une transmission électrique dont l’intensité est proportionnelle à la force qu’il met dans les pédales. Ce type de capteur garantit une conduite plus souple, naturelle et réactive : on les retrouve généralement sur les gammes de VAE à 2000 euros, même si cette technologie commence à se démocratiser sur des vélos plus abordables.

On pense notamment aux Nakamura E-Crossover V (1600 euros) et Decathlon LD 500E (1700 euros), et de manière plus exceptionnelle sur le NCM C5 disponible autour de 1000 euros. Le Loft Go! 7D EQ mise aussi sur une autonomie maximale de 65 km fournie par la batterie de 250 Wh. Malheureusement, l’accumulateur n’est pas amovible.

Un couple un peu léger

Il convient aussi de tempérer ce rayon d’action théorique, puisqu’il a probablement été obtenu à partir du mode d’assistance le plus faible. C’est tout du moins comme cela qu’aime communiquer la grande majorité des constructeurs de cycles branchés. De son côté, le temps de recharge s’élève à 4h.

Placé sur le moyeu de la roue arrière, le moteur de 250 W revendique un couple de 40 Nm. Là encore, on aurait préféré qu’Electra muscle plus son jeu sur ce point : le Decathlon et le Nakamura susmentionnés grimpent à 45 et 80 Nm de couple, respectivement, pour des tarifs inférieurs de plusieurs centaines d’euros.

Au chapitre du freinage, la déception est une nouvelle fois de mise eu égard aux freins à disque mécaniques intégrés. À ce prix-là, les freins à disque hydrauliques ont largement de quoi avoir leur place, afin d’apporter un freinage encore plus qualitatif et mordant.

La transmission Shimano Acera M360 appartient par ailleurs au monde de l’entrée de gamme, pour un VAE qui cherche pourtant à se positionner à la frontière entre le milieu et le haut de gamme.

Bien équipé de série

Pneus de 28 pouces, selle rétro et cloutée qui a le mérite d’avoir du cachet, Poignées Electra Custom cousue main, phare Spanninga, affichage Bluetooth, béquille, garde-boue, poids de 21 kg et capacité de charge de 136 kg : voilà ce qu’il faut retenir du reste de la fiche technique. Notons aussi le look courbé et élégant du modèle cadre ouvert.

Pour rappel, l’Electra Loft Go! 7D EQ est disponible sur le site officiel au prix de 1999 euros. Mais comme vous avez pu le constater au cours de cet article, des alternatives plus abordables et plus intéressantes existent sur le marché.

