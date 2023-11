À l’abordage ! Corsair n’a aucune pitié pour les prix de ses composants et périphériques

Pour cette édition 2023 du Black Friday, Corsair n’y est pas allé avec le dos de la cuillère sur les offres. C'est simple, le constructeur propose des offres sur quasiment tout son catalogue de périphériques et de composants.

Dans le petit monde des constructeurs de matériel informatique, Corsair a une position originale, et pour le moins unique. Non content de proposer une gamme complète de composants gaming pour monter une tour de A à Z, son catalogue recèle aussi tout l’attirail nécessaire pour jouer, notamment avec toute sa gamme de périphériques. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette double casquette réussit plutôt bien à la marque. Aussi à l’aise pour produire des alimentations ou de la RAM que des claviers mécaniques, Corsair à d’ores et déjà réussi à convaincre des millions de joueurs à travers le monde (dont vous, qui sait).

En ce moment, et jusqu’au 27 novembre, Corsair a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Pour célébrer le Black Friday, le constructeur a lancé une vaste campagne de promotion sur ses composants et ses périphériques. L’occasion de réaliser des économies massives (pouvant dépasser les 40 %), et de se monter un setup gaming flambant neuf sans trop faire souffrir votre compte en banque.

Notre sélection d’offres pour le Black Friday de Corsair :

Casque HS65 Surround White : le casque parfait pour jouer partout

Si vous cherchez un casque simple à utiliser, solide et efficace pour accompagner vos sessions de jeu, le tout sans devoir y laisser un rein, le HS65 Surround White est fait pour vous. Ce casque filaire signé Corsair possède en effet de solides atouts dans sa besace grâce à une conception particulièrement soignée. Agréable à l’œil grâce à ses formes tout en rondeurs, il est aussi confortable qu’il en a l’air.

Grâce à son arceau ajustable et ses oreillettes en simili-cuir et mousse à mémoire de forme qui englobent bien l’oreille, il s’avère idéal pour les longues sessions de jeu. Petit plus non négligeable, cette configuration offre une isolation passive qui favorise l’immersion en jeu. Côté performance, rien à redire. Le rendu sonore est assez bon, particulièrement en jeu, et le qualificatif Surround de son nom est loin d’être volé tant la spatialisation du son est bonne. Même constat côté micro : vous pourrez vous faire entendre haut et clair par vos camarades de jeu.

Pour le Black Friday, son prix baisse de 30 euros pour tomber à 59,99 euros, que ce soit sur la boutique Corsair ou chez Amazon.

Casque Virtuoso RGB Wireless XT : le compagnon idéal pour des sessions de jeu de qualité

Envie de vous faire plaisir avec un casque gaming toute option ? Pourquoi ne pas opter pour le Virtuoso RGB Wireless XT ? Ce modèle premium de chez Corsair en impose à tous les niveaux à commencer par son design qui respire la sobriété et la qualité. Arceau en aluminium, simili-cuir mat du plus bel effet, léger liseré RGB sur les oreillettes : difficile de nier la qualité de l’ensemble.

Une fois posé sur le crâne, on apprécie le confort proposé par la mousse à mémoire de forme et les oreillettes qui viennent intégralement recouvrir l’oreille. Une configuration idéale pour les longues sessions de jeu. Le confort de ce Virtuoso RGB Wireless XT passe aussi par sa connectivité sans fil (via dongle ou Bluetooth) qui évite les fils particulièrement gênants lorsque l’on est au cœur de l’action.

Sur la partie sonore, Corsair sait y faire et propose ici une prestation à la hauteur des ambitions de son casque. Grâce à des transducteurs en néodyme de 50 mm, il bénéficie d’un son surround 7.1 qui favorise l’immersion en jeu. Le micro (amovible) omnidirectionnel est aussi d’excellente facture, un plus lorsque l’on cherche un casque gaming. Habituellement proposé à 279 euros, le Virtuoso RGB Wireless XT perd 70 euros pendant le Black Friday et tombe à 209 euros chez Corsair comme chez Amazon.

Clavier K60 RGB Pro : une frappe confortable pour jouer et écrire

Si vous n’avez jamais goûté aux plaisirs d’un clavier mécanique, le temps est peut-être venu de vous laisser tenter. Pourquoi ? Déjà, parce qu’il s’agit d’un très bon clavier qui repose sur une conception aussi sobre qu’efficace. Un cadre en aluminium brossé vient accueillir des switchs Cherry Viola RGB qui disposent d’une jolie course de 2 mm. De quoi lui conférer une frappe confortable et précise, en jeu comme ailleurs, y compris sur la durée.

Autre point fort de ces switchs, leur meilleure discrétion par rapport à leurs homologues Cherry MX. De quoi éviter les cliquetis continus associés habituellement aux claviers mécaniques et proposer une expérience beaucoup plus douce. Les amateurs de personnalisation seront enfin ravis d’apprendre que le clavier bénéficie d’un éclairage RGB complet, entièrement paramétrable grâce au logiciel iCue.

Dernier gros atout en faveur du K60 RGB Pro : son prix. Pour le Black Friday, Corsair a décidé de baisser drastiquement son prix. C’est en effet une réduction de 60 euros qui vous attend, de quoi faire tomber la facture à 79,99 euros chez Amazon ou bien chez Corsair.

RAM Vengeance RGB Pro 32 Go : donnez un coup de fouet à votre configuration

Lorsque l’on souhaite donner un coup de jeune à configuration qui commence à montrer quelques signes de faiblesse, ajouter de la RAM n’est jamais une mauvaise idée. Et en la matière, Corsair a plutôt bonne presse. Il faut dire que les barrettes de RAM issues de la gamme Vengeance ont pour elles d’offrir d’excellentes performances grâce à leur PCB custom qui permet un overclocking poussé.

Corsair oblige, ces modules de RAM bénéficient d’un traitement RGB qui peut être entièrement piloté grâce à iCue. De quoi synchroniser tous les éléments de votre configuration pour obtenir l’éclairage que vous souhaitez, quand vous le souhaitez. Jusqu’au 27 novembre, les 32 Go de RAM Corsair (2 × 16 Go) sont proposés à 79,99 euros au lieu de 114,99 euros, soit une ristourne de 30 % sur la facture. Une offre disponible à la fois sur Amazon et la boutique Corsair.

Alimentation RM750e : une alimentation puissante et fiable

Lorsque l’on cherche à monter sa tour, le premier réflexe est de chercher le meilleur processeur ou le GPU le plus puissant. Et c’est vrai qu’en matière de jeu, ces deux éléments sont essentiels. Néanmoins, le cœur de toute configuration, et ce qui permet à tout le reste de fonctionner sans accrocs, cela reste l’alimentation. Choisir une bonne alimentation, c’est garantir le bon fonctionnement de tous les composants installés.

Et sur ce plan, Corsair propose sans doute parmi ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle. Leurs atouts :

la polyvalence : grâce à un câblage modulaire, vous ne pouvez brancher que ce dont vous avez besoin et éviter les câbles surnuméraires dans votre tour ;

la fiabilité : grâce à la certification ATX 3.0, les alimentations Corsair répondent aux derniers standards en vigueur et peuvent sans problème supporter les exigences d’une carte graphique de dernière génération ;

la sécurité : de par leur conception, ces alimentations offrent des performances électriques d’une rare constance. Elles résistent particulièrement bien aux pics énergétiques et à la chaleur ;

le silence : compactes, elles bénéficient aussi d’un système de ventilation aussi silencieux qu’efficace.

L’alimentation RM750e, qui propose une puissance de 750 watts et dispose de la certification 80 Plus Gold bénéficie d’une réduction de 38 euros qui fait descendre son prix à 94,90 euros. Une offre valable chez Amazon comme chez Corsair.