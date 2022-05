Super prix pour le TV TCL QLED 55″ (144 Hz, HDMI 2.1) avec 160 € de remise

Avec une dalle QLED, Google TV, un mode 144 Hz et des fonctions gaming, TCL frappe fort avec ses nouveaux téléviseurs. D'ailleurs pour les intéressés, le modèle 55C735 est d'ores et déjà en promotion et passe de 799 euros à 636,65 chez Boulanger.

TCL vient renouveler sa gamme de téléviseurs, toujours équipés de la technologie QLED, en apportant quelques nouvelles fonctionnalités qui feront des heureux du côté des gamers. Le constructeur veut en mettre plein la vue et met en avant une fiche technique musclée sans pour autant faire flamber le prix final. Et la bonne nouvelle, c’est que le modèle 55 pouces de la série C73 est proposé à un prix plus abordable que la concurrence et vient s’adoucir grâce à cette réduction de plus de 20 % chez Boulanger.

Ce qu’il faut retenir du TV TCL 55C735

Une dalle QLED 4K HDR et 144 Hz

Compatible HDR10+, Dolby Vision et Dolby Vision IQ

Avec 4 ports HDMI 2.1, parfaits pour les consoles next-gen

Une barre de son ONKYO intégrée avec Dolby Atmos

Sans oublier l’interface Google TV

Au lieu de 799 euros, le TV TCL 55C735 2022 est actuellement en promotion à 749 euros sur le site Boulanger, mais grâce à l’ODR valable jusqu’au 17 mai 2022, le téléviseur passe à 636,65 euros, soit plus de 160 euros d’économie sur la facture sur cette nouvelle référence.

Retrouvez le TCL 55C735 à 636,65 € (après ODR) chez Boulanger

QLED : une technologie bien maîtrisée chez TCL

La technologie QLED a beau être dominée par Samsung, TCL ne se laisse pas impressionner et propose des téléviseurs tout aussi honorables à l’excellent rapport qualité-prix. La nouvelle série C73 prend un aspect plus premium avec un pied central métallique pour adapter ce grand écran à tous les salons. Il ne manque pas d’élégance avec un design moderne arborant des bordures quasi inexistantes. Le modèle profite d’une diagonale de 55 pouces qui est confortable pour regarder ses séries et films dans les meilleures conditions.

La dalle QLED vient renforcer le tout offrant une qualité d’image réaliste avec un large panel de couleurs. Le téléviseur profite bien évidemment de la 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), mais aussi des compatibilités avec les normes HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma. Côté son, TCL intègre sur son téléviseur une barre de son ONKYO qui offre un son Dolby Atmos, pour une expérience sonore plus immersive.

Des fonctions qui vont ravir les gamers

TCL vient surtout peaufiner l’aspect gaming de ces téléviseurs en proposant cette année un taux de rafraîchissement à 144 Hz nativement. L’écran assure ainsi une belle fluidité d’image lors de visionnage de films d’action, de sport ou bien entendu de sessions de gaming. On retrouve d’ailleurs 4 ports HDMI 2.1 afin que le TV affiche sans broncher vos jeux, avec des taux de rafraîchissement de 120 (ou 144) FPS jusqu’en définition 4K. Le constructeur propose également un mode Game Master Pro. Une fois activé, il est possible d’enclencher le VRR et l’ALLM, afin de lutter contre les déchirures d’écran — ou tearing — et obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence.

Pour parfaire le tout, le TCL 55C735 tourne sous Google TV. L’interface est toujours aussi simple et fluide, en mettant davantage en avant des films et des séries tendance en fonction de vos goûts et des services auxquels vous êtes abonnés. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Retrouvez le TCL 55C735 à 636,65 € (après ODR) chez Boulanger

TCL face à la concurrence

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le TCL 55C735 de ce bon plan, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures TV (QLED ou OLED) en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.