Xgimi a trouvé un espace pour installer un projecteur vidéo dans votre chambre

Le projecteur Xgimi Magic Lamp est à la fois un plafonnier et un projecteur vidéo.

Toujours allier l’utile à l’agréable, c’est un peu ma devise. L’année dernière, j’avais installé un plafonnier connecté qui faisait également office de ventilateur de plafond, que l’on peut télécommander via un smartphone.

Meilleure idée ever : installer un ventilateur connecté avec ampoule 💡 au lieu d’une climatisation : c’est joli et hyper silencieux, et ça rafraîchit bien 😌 pic.twitter.com/IL6qnSC20B

— Ulrich Rozier (@UlrichRozier) August 11, 2021