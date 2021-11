Pour le Black Friday, ce VPN passe à moins de 1 €/mois

La dernière semaine de novembre est aussi l’occasion de faire de bonnes affaires avec les abonnements VPN. PureVPN propose actuellement son abonnement de 5 ans au prix de 0,97 euro par mois. L’un des tarifs les plus bas du marché pour un VPN Premium.

La période du Black Friday est de loin la meilleure pour prendre un abonnement à un VPN. Et cette semaine, PureVPN propose l’une des meilleures affaires du secteur avec une grosse promotion sur son abonnement de 5 ans.

Durant le Black Friday, l’abonnement est au prix de 1,14 euro par mois. Mais avec le code BF15 son prix baisse de 15 % supplémentaire, soit 0,97 euro par mois seulement. Un prix très rarement vu chez les autres fournisseurs de VPN.

Quels sont les atouts de PureVPN ?

PureVPN est un acteur expérimenté du monde du VPN. La société existe en effet depuis 2006. Elle n’a depuis cessé de se développer et perfectionner ses outils.

Ce fournisseur de VPN dispose aujourd’hui de plus de 6500 serveurs répartis dans 78 pays du monde. Ce grand nombre de serveurs est la garantie de pouvoir très facilement délocaliser son adresse IP de façon à contourner les géoblocages.

PureVPN propose ainsi près de 500 serveurs rien qu’aux États-Unis. Ce qui permet d’accéder au catalogue américain de Netflix ou des autres plateformes de SVOD, généralement plus riche en séries et en films que le catalogue français. De la même manière, vous pouvez vous connecter à un serveur VPN Suisse pour suivre les grands prix de Formule 1 sur une chaîne de télévision suisse.

Des serveurs de plus en plus performants

Que ce soit pour le streaming ou pour le téléchargement, des serveurs performants sont la clé d’un bon service de VPN. PureVPN a considérablement amélioré les performances de ses serveurs durant toute l’année 2021. Aujourd’hui, la grande majorité de ses serveurs de PureVPN situés en Europe ou aux États-Unis proposent des débits de 5 ou 10 Gb/s.

PureVPN propose également des serveurs 20 Gb/s sur 3 localisations précises : Londres, Manchester et Washington. Autrement dit, si vous avez besoin d’effectuer de gros téléchargements derrière un VPN, PureVPN permet de bénéficier d’une excellente infrastructure réseau. Des performances qui sont encore plus intéressantes si vous avez besoin d’un VPN qui autorise la redirection de port, comme le permet PureVPN.

Une confidentialité des données renforcée et auditée

Le principe d’une connexion VPN est de détourner votre connexion réseau, de la chiffrer, puis de la renvoyer sur un serveur VPN. Un fournisseur de VPN malintentionné ou peu scrupuleux pourrait tout à fait surveiller les données qui transitent sur votre connexion pour savoir ce que vous consultez, regardez ou téléchargez.

Ce n’est pas le cas de PureVPN. Dans sa politique de confidentialité, PureVPN indique clairement qu’il ne stocke aucune des données suivantes de ses utilisateurs :

Les activités de navigation

Les adresses IP originelles

Les registres de connexion des sessions VPN

Les adresses IP attribuées

L’historique de Navigation

Et pour prouver ses dires, PureVPN a demandé à KPMG, une grande société d’audit indépendant, de vérifier que sa politique de confidentialité est bien respectée. Cet audit a été passé avec succès.

1 abonnement, 10 connexions simultanées

PureVPN est disponible sur la majorité des ordinateurs et smartphones du moment : Linux, Windows, macOS (y compris sur les MacBook M1), Android et bien entendu iOS. Pour chacune de ces plateformes, PureVPN propose une application complète et bien pensée, qui permet de choisir aussi bien la localisation de son serveur VPN, ainsi que sa spécialisation (pour le téléchargement en peer to peer par exemple).

Surtout, l’abonnement de PureVPN peut être partagé puisqu’il autorise jusqu’à 10 connexions simultanées sur un même abonnement. Si vous rencontrez le moindre problème, un service client en ligne est disponible 7/7j et 24/24h.

Le prix de l’abonnement PureVPN n’a jamais été aussi peu élevé qu’aujourd’hui. Son abonnement de 5 ans est à seulement 0,97 euro par mois en entrant le code BF15 au moment de payer.

Notez pour finir que vous avez la possibilité de tester le service de PureVPN pendant 31 jours gratuitement. Si passé ce délai vous n’êtes pas satisfait du service, vous pouvez demander un remboursement de votre abonnement auprès du SAV.