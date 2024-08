Pas besoin de télécharger la bêta de Call of Duty : Black Ops 6 pour pouvoir la tester

Que les joueurs en manque de gigaoctets se rassurent : ils pourront jouer au prochain Call of Duty dans le cloud. Et, cette bonne nouvelle nous vient de Nvidia, qui réalise là une belle opération pour GeForce Now.

Les répétitions générales pour Call of Duty : Black Ops 6 ont commencé // Source : Activision Blizzard

Vous pourrez bien essayer de nous faire croire que vous n’allez jamais y jouer, et pourtant, nombreux seront ceux qui se laisseront tenter par une ou deux parties (au minimum) de Call of Duty : Black Ops 6. Un vrai plaisir coupable dont je suis moi-même victime, mais il faut bien rentabiliser le Xbox Game Pass et les milliards de dollars déboursés par Microsoft pour acquérir Activision Blizzard.

Le prochain Call of doit sortir dans quelques semaines, le 25 octobre, et en attendant, nous allons pouvoir tester le jeu dans sa version bêta dès ce week-end. En effet, les répétitions générales commencent le 30 août et se poursuivent jusqu’au 4 septembre pour les joueurs abonnés au Game Pass de Microsoft et ceux l’ayant précommandé.

Ceux-ci viennent d’ailleurs de recevoir une très bonne nouvelle, puisque Nvidia vient d’annoncer que la bêta sera jouable sur son service de cloud gaming dès sa sortie. GeForce Now se révèle donc une bonne option pour les joueurs qui ne souhaitent pas télécharger le jeu, qui s’annonce très gourmand en espace disque. Et ce, alors même que le Game Pass n’est pas en mesure de fournir le même service, suite aux arrangements de Microsoft avec Ubisoft lors du rachat d’Activision Blizzard.

Black Ops 6 disponible dès ce week-end, mais pas seulement

Call of Duty : Black Ops 6 aura également droit à une bêta ouverte, accessible à tous, du 6 au 9 septembre. Là aussi, les joueurs intéressés pourront passer par GeForce Now, et auront toute occasion de l’accuser pour justifier leurs mauvais scores. Il sera sûrement difficile de les contredire, d’autant que les files d’attente pour accéder au service de cloud gaming, du moins pour sa formule gratuite, s’annoncent très longues.

Pour rappel, si jamais le dernier Call of Duty ne vous tente pas, d’autres jeux viennent de faire leur apparition sur GeForce Now, parmi lesquels :

L’extension de World of Warcraft, The War Within ;

Endzone 2 (nouvelle version sur Steam, 26 août) ;

Age of Mythology : Retold (nouvelle sortie sur Steam, Xbox, disponible sur PC Game Pass, Advanced Access le 27 août) ;

Core Keeper (Nouvelle sortie sur Xbox, disponible sur PC Game Pass, 27 août) ;

Star Wars Outlaws (Nouvelle sortie sur Ubisoft Connect, accès anticipé le 27 août) ;

Akimbot (Nouvelle version sur Steam, 29 août) ;

Gori : Cuddly Carnage (Nouvelle version sur Steam, 29 août) ;

MEMORIAPOLIS (Nouvelle sortie sur Steam, 29 août) ;

Visions of Mana (Nouvelle sortie sur Steam, 29 août) ;

Avatar : Frontiers of Pandora (Steam) ;

Cat Quest III (Steam) ;

Cooking Simulator (Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

Crown Trick (Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

Darksiders Genesis (Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

Expeditions : Rome (Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

Heading Out (Steam) ;

Into the Breach (Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

Iron Harvest (Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

The Knight Witch (Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

Lightyear Frontier (Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

Metro Exodus Enhanced Edition (Xbox, disponible sur le Microsoft Store)

Outlast 2 (Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

Saturnalia (Steam) ;

SteamWorld Heist II (Steam, Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

This War of Mine (Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

We Were Here Too (Steam) ;

Yoku’s Island Express (Xbox, disponible sur le Microsoft Store).