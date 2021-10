7 /10 Note de la rédaction

Dans le giron du Crédit Agricole, BforBank est une banque en ligne cultivant à l’origine une philosophie haut de gamme et destinée à un public fortuné. Elle s’est tout de même alignée face à la concurrence en proposant des offres plus accessibles tout en conservant son identité. Elle se distingue aussi par sa gamme de produits bancaires variés et sa plateforme boursière. Mais peut-on aujourd’hui la considérer comme une banque comme les autres ? C’est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans cet avis.

Caractéristiques de BforBank

PRIME D'OUVERTURE AUCUNE CONDITION DE REVENU 1200€/ mois DÉPÔT INITIAL 150 € FRAIS DE TENU DE COMPTE 0€ APPLICATION ANDROID/ iOS PAIEMENT MOBILE APPLE PAY 3D SECURE OUI

BforBank en quelques mots

Créé en 2009, BforBank est à l’origine un établissement bancaire en ligne destiné à un public fortuné plutôt restreint. En tant que marque du Crédit Agricole, elle bénéficie du réseau et des produits personnalisés de la banque traditionnelle tout en apportant la possibilité à ses clients d’avoir accès à leurs comptes sur internet, en plus d’une plateforme boursière dédiée.



Ces dernières années, BforBank a opéré un changement d’identité afin de répondre aux exigences du marché ultra concurrentiel de la banque en ligne. Elle propose aujourd’hui ses services à une clientèle plus variée souhaitant s’orienter vers une banque en ligne premium.

Tarifs de BforBank

BforBank est assez classique dans son approche tarifaire. La banque en ligne propose trois types de cartes : Visa Classic, Visa Premier et Visa Infinite. Si les deux premières sont accessibles gratuitement avec des conditions de revenus : dès 1200 euros net/mois pour la Classic et 1600 euros net/mois pour la Premier.

La carte Visa Infinite est à part puisqu’elle est accessible pour la somme de 200 euros par an, soit un peu moins de 17 euros par mois, en plus de devoir justifier des revenus d’au moins 4000 euros net/mois. Cette dernière se destine donc aux plus fortunés et propose de fait le niveau de garanties et d’assurance le plus élevé.

Visa Classic Visa Premier Visa Infinite Prix Gratuit Gratuit 200 €/an Dépôt initial à partir de 150€ à partir de 150€ à partir de 150€ Type de débit Immédiat Immédiat ou différé Différé Conditions de revenus 1200€ net/ mois 1600€ net/ mois 4000€ net/ mois Paiement à l’étranger Gratuits en zone euro

1,95 % hors zone euro Gratuits en zone euro

1,95 % hors zone euro Gratuits en zone euro

1,95 % hors zone euro Retraits à l’étranger Gratuits et illimités Gratuits et illimités Gratuits et illimités Plafond de paiement 1200€/ mois 1200€/ mois 3000€/ mois Plafond de retrait 400€ /semaines 400€/semaines 1000€/semaines Ouverture et clôture de compte Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais

Ouvrir un compte chez BforBank

L’ouverture d’un compte en ligne BforBank est assez simple, mais se fait uniquement via le site web de la banque, ne comptez pas tout pouvoir faire depuis l’application donc. Comme pour ses concurrentes, pour peu que vous possédiez tous les documents nécessaires sous la main, cela ne demande qu’un petit quart d’heure, montre en main. Le formulaire est toutefois assez agaçant à remplir et certaines questions peuvent s’avérer un peu intrusives. On a aussi remarqué que certains champs se rajoutaient au fur et à mesure du remplissage, ce qui a tendance à agacer.

Point qui a son importance : BforBank nécessite de justifier d’un niveau de revenu d’au moins 1200 euros net par mois. Il est même demandé de fournir les deux premières pages de son avis d’imposition pour le prouver. C’est ce qui différencie le niveau de traitement de la banque vis-à-vis des autres.



Une fois ces formalités remplies, il est demandé de transférer 150 euros sur le compte via virement, chèque ou espèce (via agence du Crédit Agricole) pour valider l’ouverture du compte.

Dans notre cas, le dossier a été validé en moins d’une semaine et la carte bancaire reçue dans notre boîte aux lettres au bout de 15 jours. C’est un temps d’attente plutôt long si l’on compare à certaines néobanques, mais qui reste dans la moyenne des banques ligne du marché.

Dépôt initial et gestion du découvert

Quel que soit le niveau de souscription, BforBank demande à ses clients un dépôt initial d’au moins 150 euros pour l’ouverture du compte. Cela souligne forcément le caractère premium de la banque, les personnes ne pouvant se le permettre s’orientent donc vers une banque moins sélective.

Question autorisation de découvert, BforBank est là aussi sélective. Si elle permet effectivement à ses clients d’être débiteurs, ils restent soumis au regard de la banque elle-même. Le taux d’intérêt annuel sur l’autorisation de découvert est de 7 %. Ce taux passe à 16 % en cas de découvert non autorisé ou de dépassement de l’autorisation du découvert. Cependant, aucune commission d’intervention sur compte n’est facturée, ce qui est un bon point en comparaison à d’autres banques premium qui ne se gênent pas pour faire grimper la facture.

Prime de parrainage

L’offre de parrainage BforBank permet aux clients d’obtenir une prime en récompense lorsqu’ils conseillent la banque en ligne à leurs proches. Cette prime est de 80 euros pour le parrain et 80 euros pour le filleul. Un montant inférieur à certaines autres banques en ligne, mais qui reste attractif. Il peut tout de même arriver que cette prime soit plus élevée en fonction des périodes promotionnelles.

Assurances, offres et services de BforBank

Les comptes chez BforBank sont liés à l’organisme VISA. Ses clients sont donc tributaires du package assurantiel associé au niveau de carte choisi. La carte Visa Premium dispose du niveau d’assurance le plus complet, comprenant notamment des garanties complètes sur les voyages.

BforBank est une filiale du Crédit Agricole et propose par conséquent des produits bancaires annexes qui sont habituellement réservés aux banques traditionnelles. Les clients peuvent donc souscrire à un crédit à la consommation ou un crédit immobilier, sous réserve d’acceptation et à taux fixe. On aurait aimé pouvoir faire en sorte d’y avoir accès depuis l’application, mais ce n’est visiblement pas encore le cas, la procédure se faisant uniquement via le support client.

Outre ces produits, BforBank propose également l’ouverture de livrets d’épargne gratuits et aussi l’investissement en bourse via des outils dédiés. Ce n’est malheureusement pas une partie que nous avons pu exploiter, mais elles ont le mérite d’exister.

Cashback

Élément pourtant largement mis en avant par les banques de nos jours, BforBank ne possède aucune plateforme de Cashback qui lui est propre. Pire, la banque en ligne ne propose aucun partenariat avec des plateformes spécialisées pour obtenir des remboursements différés sur ses achats en ligne.

Service client

Le service Client de BforBank est accessible via l’application ou la plateforme Web 24h/24 et 7j/7. Il est joignable via chat en direct et système de tickets en ligne ou via un formulaire. Dans ce cas-ci, nous n’avons eu aucun problème à obtenir une réponse à nos questions, mais le plus souvent via un bot plutôt bien conçu, en tout cas pour des questions simples. On aurait aimé avoir une ligne téléphonique dédiée.

Et la cryptomonnaie ?

Malheureusement, BforBank ne propose pas d’investir dans les cryptomonnaies ni de transférer des fonds depuis n’importe quelle plateforme dédiée comme Binance par exemple. C’est un point bien dommageable, car la banque en ligne se veut moderne dans son approche et, surtout, elle permet également à ses clients d’investir via une plateforme boursière dédiée.

Notre avis sur l’application mobile de BforBank

L’application de BforBank est assez simple, voire simpliste. Elle assure le minimum comme afficher les dépenses et entrées de son compte bancaire ou ses comptes épargnes, réaliser des virements, gérer sa carte bancaire et catégoriser automatiquement les dépenses de l’utilisateur. On regrette en revanche l’absence de notification de mouvement d’argent en temps réel, comme c’est le cas avec d’autres applications bancaires.

On apprécie tout de même l’ergonomie générale et l’organisation des catégories, avec des onglets situés en haut et en bas pour naviguer dans les menus.

Les autres bons points concernent le support de l’identification biométrique (empreinte digitale, Face ID), mais aussi la « Situation du compte bancaire ». Concrètement, il suffit d’entrer un seuil pour que l’app affiche l’état, sous forme de météo, de son compte en banque. Il s’agit d’un gadget plutôt bienvenu pour ceux qui aiment consulter leurs comptes en un coup d’œil.

Il est aussi possible de créer ses propres budgets pour catégoriser ses dépenses à l’envie, même si, depuis peu, l’application permet de le faire automatiquement, mais pas forcément de façon plus pertinente.

Dernier point notable de l’application : même si Apple Pay a récemment fait son apparition côté paiement sans contact, on note toujours l’absence de Google Pay ou d’autres services. Un point assez critique quand on compare à d’autres banques en ligne bien mieux fournie de ce côté.