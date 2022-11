Disney+ : l’abonnement avec publicités se précise, la France toujours en suspens

Ça y est, l'augmentation des prix et l'abonnement avec publicités arrive aux États-Unis dans quelques semaines. Malheureusement, le service avec des publicités n'est pas moins cher que l'abonnement actuel.

Depuis plusieurs mois, on sait que Disney+ prépare un abonnement avec des publicités et va mettre en place une augmentation du prix de ses abonnements aux États-Unis. Ces nouveaux tarifs de Disney+ arrivent ce 8 décembre sur le marché américain, sans que l’on sache quand ils arriveront en Europe ni même si ce sera le cas.

Un abonnement avec publicités aussi cher que l’abonnement de base

Le prix de l’abonnement « de base » de Disney+ aux États-Unis va passer de 7,99 à 10,99 dollars par mois. Pour la formule annuelle, l’écart de prix est le même, puisque le tarif va augmenter de 79,99 à 109,99 dollars. Cela représente une hausse de 37,5 % pour ces abonnements.

Disney+ met en place cette augmentation avec une solution derrière, mais qui n’est pas des plus confortable. C’est l’arrivée d’un abonnement qui comprend de la publicité à 7,99 dollars par mois ou 79,99 dollars par an. En soi, l’abonnement le moins cher n’augmente pas en prix, mais voit s’ajouter de la publicité. Comme on le savait déjà, les publicités dureront de 15 à 30 secondes pour un total de quatre minutes de publicité par heure de vidéo.

À quand un abonnement avec publicités sur Disney+ en France ?

Si cet abonnement devait arriver, il pourrait être mal accueilli, car vous êtes une très grande majorité à ne pas vouloir d’un abonnement Disney+ avec de la publicité.

Il est probable que cet abonnement arrive en France également, comme Netflix l’a fait avec sa formule Essential il y a quelques jours, après avoir augmenté ses prix en mars dernier. Toutefois, ce n’est pas le seul service de SVoD à avoir fait cela. En juillet, c’était l’abonnement Amazon Prime qui voyait son tarif mensuel augmenter d’un euro par mois et de vingt euros sur l’année, ce qui impacte forcément le prix de Prime Video. Enfin, Canal+ a aussi augmenté la facture de ses formules, à cause d’une augmentation de 10 % de la TVA.

Ces (nombreuses) augmentations s’expliquent par une période d’inflation dans le monde entier, avec une augmentation du prix de l’énergie et des composants, qui engendre un fonctionnement plus coûteux des serveurs et de bande passante. Aussi, le taux de change entre le dollar et l’euro joue en notre défaveur puisqu’un euro vaut un dollar aujourd’hui. Auparavant, l’euro était plus fort que le dollar, ce qui permettait de « compenser » les taxes que l’on a en France. Un contexte économique qui pourrait forcer Disney+ à augmenter l’addition même en Europe.

