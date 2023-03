Netflix semble vouloir devenir un concurrent de Xbox sur tous nos écrans

Netflix veut transformer votre téléviseur en console de jeux, en transformant un smartphone en manette.

Face à l’exode de ses abonnés, Netflix tente de retrouver de l’attrait en diversifiant son offre. Nouveaux forfaits, nouvelles fonctionnalités, nouveaux formats de programmes… mais aussi nouveau service avec Netflix Gaming.

Semblable à Apple Arcade, ce service est inclus dans certaines offres du géant de la SVOD et permettant d’accéder à un catalogue de jeux mobiles. Mais les ambitions de Netflix dans le jeu vidéo ne s’arrêtent pas là et on va bientôt voir apparaître un élargissement des possibilités dans ce domaine.

Le gaming sur TV

À l’heure actuelle, Netflix Gaming est un catalogue de jeux sur smartphone, mais ces derniers pourraient prochainement arriver sur d’autres plateformes, comme le rapporte Bloomberg. Cette information est corroborée par Steve Moser, contributeur pour MacRumors, indiquant qu’un morceau de code de l’application Netflix sur iOS cache une fonctionnalité à venir : utiliser l’iPhone comme manette de jeu pour TV.

Netflix wants to make games playable on every device by turning your iPhone into a controller for Netflix running on a TV. Code hidden in their iOS app: "A game on your TV needs a controller to play. Do you want to use this phone as a game controller?" $NFLX cloud gaming soon? https://t.co/ZPl5gyoKkQ pic.twitter.com/ilpSJjcxBG — Steve Moser (@SteveMoser) March 30, 2023

On peut ainsi retrouver des phrases telles que « un jeu sur votre TV a besoin d’une manette pour jouer, voulez-vous utiliser ce téléphone comme manette ? » ou « Utiliser manette ».

De grandes ambitions

Pour l’heure, Netflix propose un catalogue d’une cinquantaine de jeux, avec des titres issus de ses franchises (Narcos, Stranger Things…), des jeux déjà connus pour leur excellence sur d’autres plateformes (la suite de Soldats Inconnus, Into the Breach…), ou encore des exclusivités comme Reigns: Three Kingdoms. On retrouve même Twelve Minutes, un jeu disponible également sur PS5 et Xbox Series.

Netflix a par ailleurs promis que 40 jeux supplémentaires seraient ajoutés cette année au service et que du cloud gaming est également prévu. Netflix pourrait donc venir faire de l’ombre à Xbox Cloud Gaming et GeForce Now (entre autres).

Présent sur tous les téléviseurs et accessible avec un simple téléphone utilisé comme manette, ce service pourrait alors devenir très rapidement un incontournable du jeu. Pour cela, Netflix devra cependant relever de nombreux défis.

Netflix et le cloud gaming

Proposer du cloud gaming n’est pas simple, Google peut en attester. Il faut à la fois proposer une bonne architecture pour que l’expérience reste fluide, un bon catalogue de jeux, un modèle économique cohérent… La formule est loin d’être simple à maîtriser complètement.

Par ailleurs, pour rivaliser totalement avec les leaders actuels du cloud gaming, Netflix devra réussir à exhiber des jeux un peu plus ambitieux que ceux disponibles pour le moment. Si Netflix Gaming est un parfait passe-temps sur mobile, il faudra un catalogue bien plus ambitieux pour s’installer durablement sur des TV 4K et 8K de 55 à 85 pouces. Et aussi une véritable manette, parce que le tactile de nos smartphones se montrera très vite limité…

