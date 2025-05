Netflix fait peau neuve sur TV et mobile : tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle interface et les fonctionnalités à paraître

Cette semaine, Netflix a invité la presse à découvrir une mise à jour majeure de son interface, sur TV ainsi que sur mobile. Cette refonte a pour objectif de faciliter la recherche d’un programme dans l’immense catalogue du N rouge et introduit également des innovations bienvenues.

© Netflix

Netflix, plateforme de SVoD n°1 du marché avec ses plus de 300 millions d’abonnés, nous dévoile en exclusivité une mise à jour qui se faisait attendre. Dans les prochaines semaines, les abonnés au N rouge assisteront à une refonte intégrale de l’interface de la plateforme, sur TV et sur mobile, ainsi qu’à l’arrivée de nouvelles fonctionnalités devant faciliter la recherche de programme et faire ainsi gagner un temps considérable.

© Netflix

« La nouvelle expérience Netflix sur TV, c’est toujours celle que vous connaissez et adorez, mais avec des améliorations qui la rendent encore meilleure » a déclaré Eunice Kim, Chief Product Officer chez Netflix, en préambule de la conférence. Refonte esthétique, encarts informatifs, amélioration du système de recommandations, intelligence artificielle… Voici ce que nous réserve Netflix dans les semaines et mois à venir.

Une interface plus raffinée et intuitive

Après avoir ajouté au fil des ans les sous-titres en option, les aperçus en vidéo ou encore le bouton « Ignorer l’intro », Netflix enrichira son interface d’éléments supplémentaires afin de la rendre plus flexible, intuitive, réactive et enrichie. « Une interface mieux adaptée aux usages de nos membres, pour mieux mettre en valeur ce qui fait la singularité de Netflix« . Cette refonte de l’interface ne se fera pas d’un coup, mais progressivement.

© Netflix

Sur TV, Netflix s’offre une nouvelle identité visuelle avec une page d’accueil plus raffinée, moderne mais qui donne aussi l’impression d’être moins submergé par les recommandations dès la connexion. C’est d’ailleurs l’un des axes proposés par Netflix avec cette nouvelle interface : une expérience plus intuitive avec les informations utiles mises en avant pour mieux distinguer ce qui rend pertinent chaque programme, et ce sous forme d’encarts comme « Lauréat d’un Emmy Award » ou « Vous allez aimer ça« .

Netflix en a également profité pour réorganiser ses onglets, par exemple, le menu des raccourcis aujourd’hui caché sur le côté gauche de l’écran sera bientôt en haut de la page, plus visible et facilement accessible. La plateforme de streaming apporte d’autres améliorations telles qu’une meilleure interaction avec les programmes en direct dont la bannière sera plus régulièrement mise à jour avec, par exemple, le jalonnement de moments-clés lorsqu’il s’agit de rencontres sportives.

Enfin, Netflix nous livrera une interface plus fluide et dynamique avec changement des couleurs à l’arrière-plan selon les programmes consultés. Un peu comme une Ambilight de Philips mais made in Netflix.

Une expérience rehaussée également sur mobile

L’application mobile de Netflix fera également peau neuve avec un nouveau mode de découverte inspiré de ce qui fait sur certains réseaux sociaux tels qu’Instagram et TikTok. À coups d’extraits de séries et de films, un feed permettra de découvrir les programmes Netflix d’une toute nouvelle façon.

© Netflix

Ce feed donnera la possibilité de partager les extraits avec ses proches, lancer directement le programme en question ou l’ajouter à Ma Liste pour le visionner ultérieurement. Concernant la fonction de capture et de partage d’extraits lancée l’année dernière, Netflix annonce que des nouveautés sont prévues pour prochainement.

Netflix présente sa nouvelle IA par OpenAI

Dernière nouveauté, et elle n’est pas des moindres : une intelligence artificielle plus poussée pour des recommandations plus efficaces et réactives et une recherche plus affinée des programmes. Jusqu’ici, les recommandations Netflix s’appuyaient sur du simple machine learning, dorénavant, l’algorithme s’adaptera en temps réel pendant la navigation pour trouver plus rapidement un programme à regarder.

Enfin, c’est carrément un assistant IA qui s’occupera de nos prochaines sessions de binge-watching. Netflix confirme ainsi ce qui était avancé par Bloomberg il y a quelques semaines, sur un nouveau moteur de recherche propulsé par IA sur la plateforme.

© Netflix

Avec cette IA dopée par OpenAI, il deviendra possible de faire des recherches beaucoup plus spécifiques, en tapant un prompt du genre « un film effrayant mais pas trop non plus » ou simplement selon ses humeurs du moment. Une version bêta sur iOS est accessible sur inscription. Cette IA est pour le moment déployée à petite échelle mais vise à se généraliser dans les prochains mois.

