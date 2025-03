Voici pourquoi le vélo électrique continue de progresser aux Etats-Unis

N’ayant pas subi de contrecoup post-Covid, le marché du vélo électrique continue d’augmenter aux États-Unis, même si le volume reste faible en proportion comparé à l’Europe.

Source : Aventon

Le marché du vélo électrique est en berne depuis maintenant plus de 2 ans en France. La faute à une bulle de la demande ayant éclaté en 2022, mais qui ne touche pas tous les continents de la même manière.

L’Amérique du Nord n’ayant pas vécu le même engouement lors du Covid, le vélo électrique y progresse de manière plus régulière. Le pays de l’Oncle Sam n’a enregistré qu’une faible perturbation en 2023 avec un tassement des ventes de VAE neufs à 1,1 million d’unités, comme en 2022.

Doublement du marché des VAE en seulement 4 ans

En 2024, le marché du VAE a progressé à 1,2 million d’unités aux États-Unis, indique Ernst Brust de la société allemande Velotech au média Velototal. Très renseigné, ce spécialiste avait déjà estimé la part de marché des moteurs fin 2024.

Ainsi, le volume de vélos électriques a augmenté de près de 10 % par rapport à 2024. C’est donc le double comparé à 2020 (600 000 unités), et le triple d’il y a 5 ans selon Velotech (400 000).

Année Ventes de vélos électriques 2017 100 000 2018 200 000 2019 400 000 2020 600 000 2021 800 000 2022 1 100 000 2023 1 100 000 2024 1 200 000

Toutefois, ce chiffre est encore faible en proportion. Par exemple, l’Allemagne écoule plus de 2 millions de VAE par an pour 84 millions d’habitants, les États-Unis comptant une population 4 fois supérieure (335 millions). Ernst Brust voit toutefois une constante croissance du marché des vélos électriques, de quoi devenir un terrain majeur avec l’Europe et la Chine.

Confusion entre vélo électrique et speedbike ?

Seule réserve du spécialiste allemand, la confusion entre VAE à assistance au pédalage et ceux avec un accélérateur. Il ne donne cependant pas les chiffres entre les différentes catégories de vélos.

Outre-Atlantique, la réglementation est effectivement spécifique avec :

Classe 1 : VAE jusqu’à 32 km/h (20 mph)

Classe 2 : Classe 1 avec accélérateur autorisé,

Classe 3 : VAE jusqu’à 51 km/h (32 mph)

La Classe 3, aussi appelée speedbike en France ou S-Pedelec chez nos voisins allemands, a une législation similaire aux cyclomoteurs ou motos légères. Les états ayant la possibilité de légiférer de manière indépendante, la Californie a serré la vis pour ceux-ci afin d’éviter les abus de puissance, soit 750 W continu maximum.