Smart #3 : cette nouvelle voiture électrique arrive enfin en Europe et dévoile son autonomie

Quelques mois après sa révélation à Shanghai, la nouvelle voiture électrique Smart #3 débarque pour la première fois en Europe à l'occasion du salon de l'auto de Munich. Le SUV électrique sino-allemand en profite pour confirmer sa fiche technique.

Exit les ForTwo et ForFour, bienvenue à la nouvelle génération de Smart. La marque, un temps menacée de disparition a su faire évoluer en profondeur son catalogue, en supprimant ses voitures historiques aux ventes deçevantes. C’est ainsi qu’en 2022, le constructeur levait le voile sur son premier modèle de sa nouvelle ère, la nouvelle Smart #1 (prononcez hashtag one).

Une nouvelle arrivante

Celle-ci, qui prend la forme d’un SUV compact rivalisant avec la DS 3 E-Tense et la nouvelle Mini Coooper SE tout juste dévoilée, ne sera pas restée seule bien longtemps. En effet, dès le mois de novembre dernier, le constructeur dévoilait quelques images d’un second modèle, connu sous le nom de Smart #3. Ce dernier fut finalement présenté officiellement quelques mois plus tard.

C’est à l’occasion du salon de Shanghai, en Chine, que ce SUV coupé vit le jour. Un choix qui n’était évidemment pas anodin, puisque c’est à l’Empire du Milieu que ce dernier se destinait en priorité. Mais pas question pour Smart de délaisser l’Europe, alors que ce marché est de plus en plus prisé par les marques chinoises, ce qui inquiète d’ailleurs très fortement les spécialistes et Bruxelles, qui veut lutter contre cette invasion.

Ce qui ne devrait pas empêcher la firme de se développer sur le Vieux Continent. Dans un communiqué tout juste publié, cette dernière annonce en effet la présence de sa Smart #3 au salon de Munich, qui ouvrira ses portes dès demain à la presse puis au public. Une arrivée en grande pompe qui est aussi l’occasion pour le constructeur d’officialiser sa commercialisation très prochaine chez nous.

Et pour cause, ce dernier annonce que les premiers exemplaires du SUV électrique arriveront dans les concessions dès la fin de l’année en Allemagne. Logique, puisque Smart appartient toujours en partie à Daimler, dans le cadre d’une co-entreprise nouée avec le groupe chinois Geely, qui possède également Volvo, Lotus et Lynk & Co, ainsi que la jeune marque Geometry. Le reste de l’Europe devra patienter jusqu’au début de l’année prochaine.

Plusieurs versions

Cette annonce est aussi l’occasion pour la division européenne du constructeur de confirmer les informations techniques sur son SUV. Ce dernier repose sur la plateforme SEA, qui équipe également le nouveau Volvo EX30 et la Zeekr X, entre autres. Plusieurs versions seront proposées, avec un modèle standard affichant une puissance de 200 kW, soit 271 chevaux.

La version Brabus revendique quant à elle pas moins de 315 kW, ce qui équivaut à 428 chevaux, et réalise le 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes contre 5,8 secondes pour la version Pro+ d’entrée de gamme. La batterie devrait afficher une capacité de 66 kWh, alors que Smart annonce une autonomie comprise entre 435 et 455 kilomètres selon le cycle WLTP. La charge s’effectue de 10 à 80 % en moins de 30 minutes à une puissance de 150 kW.

Le SUV affiche un Cx (coefficient de trainée) de 0,27 et affiche pour rappel une longueur de 4,4 mètres seulement. À bord, nous retrouvons un grand écran tactile de 12,8 pouces associé à un petit combiné numérique de 9,2 pouces, tandis que l’empattement mesure 2,79 mètres. Ce qui garantit une habitabilité plus que correcte. Smart annonce que quatre versions seront disponibles dans la gamme au lancement de son SUV électrique, ainsi qu’une édition limitée pour son 25ème anniversaire.

Cette dernière reprend les éléments de style de la variante Brabus et se distinguant par sa carrosserie blanc et rouge mais également par ses sièges en cuir noir et blanc. Le toit panoramique est également de la partie, de même que la charge à 22 kW en courant alternatif. Pour l’heure en revanche, le constructeur n’a pas encore communiqué sur le prix de sa #3, qui devrait dépasser les 40 000 euros.

