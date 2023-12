Si vous avez besoin d'un forfait mobile pour un voyage en Algérie ou tout simplement pour communiquer avec vos proches présents là-bas depuis la France, nous vous donnons les meilleurs conseils et offres à privilégier.

L’Algérie ne fait pas automatiquement partie des pays inclus dans les offres de forfaits mobiles avec les appels, les SMS, MMS et de la data valable à l’étranger. Cette notion concerne, en effet, seulement les pays de l’espace européen ainsi que les DOM. Pour L’Algérie, le Maroc, la Tunisie ou l’Égypte, il faut s’orienter vers une offre proposant les communications garanties depuis et vers L’Afrique du Nord.

Appeler depuis et vers l’Algérie gratuitement, c’est possible ?

Il est bien sûr possible de communiquer depuis et vers l’Algérie de façon tout à fait gratuite, mais pas avec les réseaux cellulaires. En utilisant les applications de VoIP comme WhatsApp, Skype ou Facebook Messenger via un appareil connecté à Internet, il est bien entendu possible de communiquer gratuitement depuis l’Algérie, mais également vers et depuis n’importe quel pays. Il faut en revanche disposer d’une connexion Internet à domicile ou utiliser les réseaux Wi-Fi publics — auquel cas pensez à bien utiliser un VPN.

Comment appeler vers L’Algérie depuis la France ?

Pour appeler l’Algérie depuis la France, il faut utiliser le préfixe international +213 ou 00213, suivi du numéro de téléphone algérien que vous souhaitez appeler. Pensez à retirer le zéro au début du numéro.

Quel est le tarif des communications de la France vers l’Algérie et inversement ?

Si vous ne disposez pas d’un forfait mobile adapté, les tarifs des communications depuis et vers l’Algérie sont assez importants et peuvent vite faire grimper la facture. Chaque opérateur principal propose ses propres tarifs de base.

Free : 0,54 euro la minute et 0,19 euro le SMS.

: 0,54 euro la minute et 0,19 euro le SMS. SFR : 0,81 euro la minute et 0,40 euro le SMS.

: 0,81 euro la minute et 0,40 euro le SMS. Orange : 0,55 euro la minute et 0,07 euro le SMS.

: 0,55 euro la minute et 0,07 euro le SMS. Bouygues Télécom : 1 euro la minute et 0,30 euro le SMS.

La carte SIM prépayée pour un voyage en Algérie, une bonne idée ?

Les cartes SIM prépayées pour l’international peuvent être une option viable et économique pour effectuer un voyage en Algérie. Leur avantage est économique, car elles permettent de payer uniquement ce que l’on consomme et sont parfaitement adaptées aux déplacements à l’étranger. De plus, vous pouvez conserver votre numéro régulier au cas où grâce à un smartphone avec double emplacement de carte SIM.

Vous pouvez vous rendre, au choix, chez les revendeurs (bureaux de tabac, librairies, supermarché) ou bien dans les boutiques des opérateurs pour acheter une carte SIM prépayée. Vous pouvez aussi les acheter en ligne, sur le site de votre opérateur. Orange, SFR, Bouygues Télécom, mais également d’autres opérateurs virtuels comme Lycamobile proposent des cartes SIM prépayées spécifiques pour l’international et l’Algérie. Elles peuvent même se décliner en eSIM pour gagner en flexibilité avec un smartphone compatible.

La carte SIM Prépayée Internationale chez Orange est compatible avec l’Algérie Lycamobile propose aussi des cartes SIM prépayées spéciale pour certains pays d’Afrique du Nord dont L’Algérie

Si vous souhaitez pouvoir tout de même utiliser le réseau téléphonique local en Algérie sans avoir recours à un autre numéro, la solution de la carte SIM prépayée est à considérer. Ce fonctionnement vous permet alors d’avoir accès à internet en voyage en Algérie. Des solutions comme celle de Holafly ou Yesim existent en ce sens. Les tarifs peuvent être assez élevés pour les Go disponibles, donc cette solution n’est à envisager que si vous n’utiliser votre mobile sur place pour de la VoIP et de la recherche rapide sur internet.

Quel forfait choisir pour appeler vers et depuis l’Algérie ?

En fonction de vos besoins, vous aurez sans doute envie de vous orienter vers un forfait offrant plus d’heures d’appels gratuits, de SMS ou de data valable sur place si vous êtes en voyage. Voici notre sélection des meilleurs forfaits regroupant tous ces besoins.

Le forfait Free 250 Go : le meilleur pour communiquer depuis l’Algérie

Peu de forfaits offrent autant de Go pour moins de 20 euros par mois et c’est Free qui propose actuellement le meilleur. Depuis l’Algérie, les appels et les SMS sont en illimité et il offre 35 Go par mois de données 4G valables sur place. En revanche, ce forfait n’offre pas la possibilité d’appeler depuis la France vers l’Algérie en illimité. Il est avant tout pensé pour les voyageurs partant depuis la France.

Le forfait Free 5G à 19,99 €/mois propose une enveloppe 5G de 250 Go de données. Il est également à 9,99 €/mois pour les abonnés Freebox Pop.

L’option Monde chez SFR : 2h d’appel vers les fixes et mobile algériens depuis la France

L’opérateur propose une offre permettant de conserver son numéro tout en pouvant appeler vers les fixes et mobiles en Algérie. Cette option vient se greffer à votre forfait régulier et est sans engagement. Cette option est à 7,50 euros par mois.

L’option Orange Africa : 5h d’appel vers les mobiles Orange Africa depuis la France

Orange propose une option sans engagement qui peut être assez intéressante pour ceux qui souhaitent passer plus de temps par téléphone avec leurs proches. Il s’agit de l’option Orange Africa qui offre jusqu’à 5h d’appel vers l’Algérie pour 9 euros par mois. Cette option est aussi utilisable par les clients Sosh.

