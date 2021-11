De 3,99 à 9,99 €/mois et jusqu’à 130 Go : Cdiscount dégaine 4 excellents forfaits mobiles pour le Black Friday

Ce n'est pas un, mais bien quatre forfaits mobiles que Cdiscount Mobile propose pour son Black Friday. Avec ou sans smartphone, de 3,99 à 19,99 euros par mois, il y en pour tous les profils.

Jusqu’au 29 novembre, Cdiscount Mobile casse les prix de ses forfaits mobiles. Quatre offres sont en promotion, et chacune d’elles affiche un excellent rapport qualité-prix. Les voici en bref :

Le forfait 130 Go à 9,99 euros

Grosse quantité de données et petit prix : voici l’offre au meilleur rapport qualité-prix de Cdiscount Mobile. Elle s’adresse aux personnes qui ont un usage effréné de leur smartphone, et qui alternent entre téléchargement de fichiers volumineux en 4G et partage de connexion. Pour 9,99 euros, le forfait comprend :

130 Go de données mobiles en France ;

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe et les DOM ;

13 Go de données mobiles à utiliser depuis l’Europe et les DOM.

Cette offre sans engagement a la particularité de ne pas voir son prix augmenter après un an. Passé 12 mois, le prix sera toujours à 9,99 euros par mois.

Le forfait 70 Go à 5,99 euros

Ici, Cdiscount Mobile offre le forfait mobile au rapport qualité-prix tout simplement excellent. D’abord, son enveloppe de 70 Go est suffisamment généreuse pour les usages intenses, sans en offrir trop pour autant, et donc gaspiller de la donnée. Surtout, son prix de 5,99 euros est extrêmement compétitif. Voici ce qu’il contient chaque mois :

70 Go de données mobiles en France ;

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe et les DOM ;

9 Go de données mobiles à utiliser depuis l’Europe et les DOM.

Affiché à 5,99 euros par mois, ce forfait mobile reprendra toutefois son tarif habituel après 12 mois, c’est-à-dire 12,99 euros. Il est toutefois sans engagement, ce qui vous permet de changer de forfait à tout moment sans avoir à payer de frais.

Le forfait 100 Go et un iPhone XR reconditionné offert à 19,99 euros

Si vous recherchez à la fois un forfait intéressant et un nouveau smartphone, cette offre de Cdiscount Mobile coche toutes les cases. En effet, elle permet d’obtenir gratuitement un iPhone XR reconditionné (bon état). Sorti en 2018, cet iPhone reste dans le coup notamment grâce à la politique généreuse d’Apple en termes de mise à jour. Il tourne sous iOS 15, la dernière version du système d’exploitation, et devrait encore être mis à jour pendant au moins 3 années supplémentaires.

Le forfait qui l’accompagne offre de quoi utiliser pleinement son smartphone. Affiché à 19,99 euros par mois, voici son détail :

100 Go de données mobiles en France ;

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe et les DOM.

23 Go de données mobiles à utiliser depuis l’Europe et les DOM.

Proposé à 19,99 euros par mois, ce forfait requiert un engagement de 24 mois. En revanche, il n’y aura pas d’augmentation du prix du forfait après un an. Enfin, l’iPhone XR offert reste à vous, même si vous décidez de changer de forfait après ces deux ans.

Le forfait 5 Go à 3,99 euros

Enfin, cette dernière offre est la moins bien lotie en termes de données, mais ce n’est toutefois pas la plus inintéressante. Si vous êtes à la recherche d’un second numéro de téléphone, ou bien d’une ligne la plus simple possible, ce forfait 5 Go coche toutes les cases. D’abord, il n’est pas cher, puisqu’il ne coûte que 3,99 euros par mois pendant un an (avant de repasser à 7,99 € après 12 mois). Mais aussi parce qu’il comprend tout ce que l’on attend d’un forfait mobile simple :

5 Go de données en France, en Europe et les DOM ;

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe et les DOM.

Ce forfait mobile est encore proposé sans engagement, vous permettant de le résilier à tout moment, gratuitement.