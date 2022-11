B&You : le Black Friday, c’est des maxi forfaits mobiles à prix mini

Le Black Friday, c'est aussi la bonne occasion de changer de forfait mobile. Pendant quelques jours, B&You vous permet d'obtenir son forfait 100 Go à 15,99 euros seulement, avec un mois offert.

Si le Black Friday est le bon moment pour renouveler ses appareils tech, c’est aussi la bonne période pour changer de forfait et réaliser des économies tout au long de l’année.

L’opérateur français B&You propose pendant quelques jours seulement une offre généreuse, avec 100 Go de données pour à peine 15,99 euros par mois, et toujours sans engagement. B&You va même plus loin et vous offre le premier mois. Ce forfait mobile se positionne donc comme l’un des meilleurs du moment.

Un forfait taillé pour les plus gros utilisateurs, mais toujours à petit prix

B&You est reconnu pour l’excellent rapport qualité-prix de ses forfaits mobiles sans engagement et propose une offre variée adaptée à tous les besoins. Alors que l’utilisation mensuelle moyenne des données est de 13 Go selon l’ARCEP, l’opérateur a voulu répondre au besoin de celles et ceux qui recherchent toujours plus de data.

Pensé pour les plus grands consommateurs de contenus sur internet, le forfait B&You est aussi généreux qu’abordable. Proposé à 15,99 euros par mois, il comprend :

les appels illimités depuis la France métropolitaine, les DOM et l’Union européenne ;

les SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, les DOM et l’Union européenne ;

100 Go de data depuis la France métropolitaine ;

20 Go de data utilisables depuis l’Union européenne ou les DOM et déductibles de l’enveloppe de 100 Go ;

une offre sans engagement, dont le prix n’augmente pas après un an ;

la qualité du réseau Bouygues Telecom.

En prime, pour le Black Friday, le premier mois est offert.

Des options pour personnaliser son forfait mobile 100 Go

Si son forfait mobile 100 Go présente déjà de nombreux arguments, dont un prix abordable, B&You propose des options supplémentaires et sans engagement. La 5G est alors disponible pour seulement 3 euros par mois, portant ainsi le coût total du forfait à 18,99 euros par mois. C’est une offre remarquable, sachant que la plupart des forfaits similaires gravitent autour de 20 euros par mois.

En marge de la 5G, B&You met en avant toute une série d’options, dédiées tant à la protection de son smartphone qu’au divertissement. En voici quelques-unes :

la protection 360 de Norton à 5 euros par mois pour sécuriser ses activités en ligne, être alerté en cas de réception de SMS frauduleux, profiter d’un gestionnaire de mots de passe, chiffrer ses données ;

un second numéro de téléphone pour 3 euros par mois ;

un accès illimité à internet le week-end pour 8 euros par mois, même si le forfait 100 Go est à lui seul bien calibré ;

des bouquets TV à thème à partir de 5,99 euros par mois ;

un accès illimité à de nombreux journaux en ligne pour 9,99 euros par mois ;

une solution de contrôle parental à 5 euros par mois pour bloquer les contenus inappropriés, limiter le temps d’écran, mais aussi surveiller l’activité de ses enfants sur les réseaux sociaux.

Le forfait 100 Go à 15,99 euros par mois de B&You est donc modulable et s’adapte aux besoins de chacun.

Une souscription simple et rapide

Si l’offre de B&You est avantageuse, elle est aussi très simple à souscrire. L’opérateur se charge de tout, y compris de transférer et de résilier votre ligne actuelle.

Il vous suffit de communiquer à la souscription votre nom, vos coordonnées, votre RIB et votre numéro RIO. Indispensable si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone, ce dernier est accessible en appelant le 3179 depuis la ligne concernée.

Le jour de la souscription, seuls 10 euros de frais correspondant à la commande de la nouvelle carte SIM sont à régler, sachant que le premier mois d’abonnement est exceptionnellement offert.

Pendant quelques jours seulement, à l’occasion du Black Friday, B&You propose cet excellent forfait 100 Go sans engagement à 15,99 euros par mois, avec le premier mois offert.