Vous avez prévu un voyage en Espagne, mais vous souhaitez savoir comment vous allez pouvoir communiquer avec vos proches restés en France sans en payer le prix fort ? On vous donne ici nos recommandations.

Lors de la préparation d’un voyage, il est essentiel de se poser la question de la communication via son mobile. Pourrais-je facilement appeler mes proches ? Pourrais-je utiliser les données mobiles sur place pour naviguer sur Internet et utiliser des applications en ligne sans avoir à rester collé au Wi-Fi du Starbucks du coin ?

Pour l’Espagne, peu de questions à se poser. En effet, la quasi-totalité des forfaits mobiles vendus en France sont aujourd’hui pourvus du roaming gratuit en Europe, ce qui signifie que vous pouvez appeler, envoyer des SMS et MMS, naviguer sur Internet ou sur les réseaux sociaux sans surcoûts.

Aussi, en fonction du budget ou de la durée du séjour, il existe divers moyens d’utiliser son smartphone pour communiquer depuis l’Espagne vers la France. Il y a évidemment des forfaits mobiles disposant du roaming européen inclus, mais il existe également d’autres possibilités.

Communiquer depuis l’Espagne : l’eSIM et SIM prépayée, les alternatives aux forfaits classiques

Il est possible que votre forfait mobile actuel, surtout si vous venez d’un pays non européen, ne couvre pas assez vos besoins en termes de roaming sur place. En France, ce sera le cas si vous disposez d’un forfait pas cher chez un MVNO n’offrant qu’une petite quantité de données 4G en itinérance depuis les pays européens. La solution si vous ne souhaitez pas devoir changer d’offre et perdre cet avantage économique en France est d’opter pour la solution eSIM de façon temporaire.

C’est le cas de marques comme Holafly ou Ubigi qui proposent plusieurs forfaits eSIM avec même les données illimitées en Espagne pour le premier. Attention, cela concerne uniquement les données mobiles et non les appels, les SMS et MMS. Cette solution est tout de même pratique pour la possibilité de conserver son forfait en France ou d’un autre pays tout en pouvant communiquer via WhatsApp, Signal ou Telegram, en plus de pouvoir utiliser les applications de navigation GPS, qui seront sans doute bien utiles une fois sur place.

Le gros point noir de cette solution est qu’elle n’est pour le moment compatible qu’avec un nombre encore restreint de smartphones, surtout les plus récents. Il faudra donc bien vérifier en amont si votre modèle est compatible.

Si vous souhaitez un avis plus complet, nous avons nous-mêmes pu tester les services d’Holafly pendant un séjour aux États-Unis. Une expérience très positive dans l’ensemble.

Comme en France, certains opérateurs espagnols proposent aussi leurs propres cartes SIM prépayées. C’est le cas, par exemple, de Movistar avec des cartes prépayées permettent d’avoir accès au réseau 5G sur place. Les prix vont de 10 à 20 euros par mois avec jusqu’à 140 Go de données utilisables. Les appels comme les SMS et MMS varient en fonction de l’offre. C’est une alternative à considérer si vous avez prévu un séjour plus long et que vous souhaitez conserver votre forfait français ou d’un autre pays.

Les meilleurs forfaits mobiles sans engagement français pour communiquer depuis l’Espagne

Cette sélection de forfaits n’est pas exhaustive, mais elle représente une fenêtre large en fonction des besoins de chacun en termes de communication. Pensez tout de même à établir vos besoins en termes de data avant de vous décider, notamment si vous avez l’intention d’utiliser les réseaux sociaux ou le GPS qui peuvent être souvent de gros consommateurs de données.

Le forfait 250 Go de Free à 19,99 euros par mois

C’est sans doute le plus intéressant dans le cadre de cette sélection, le forfait Free le plus évolué est un indispensable pour qui souhaite se rendre en Espagne. Tout d’abord, les appels, SMS/MMS sont illimités, mais surtout, Free donne droit avec ce forfait à 35 Go utilisables sur place. De plus, le tout est proposé sans engagement et il est même moins cher pour les abonnés Freebox Pop (15,99 euros par mois) et Freebox Ultra (9,99 euros par mois).

Toujours sans engagement, le tarif de ce forfait de 250 Go est fixé à 19,99 euros mensuels.

Les forfaits RED avec option 35 Go en Europe

RED by SFR propose depuis quelque temps sur tous ces forfaits la possibilité de souscrire à une option internationale offrant jusqu’à 35 Go de données 4G en Europe et DOM en plus de 20 Go pour les États-Unis et le Canada, sans oublier les appels, les SMS et les MMS en illimité. Cette option est à prix fixe quel que soit le forfait, soit 5 euros en plus par mois en plus du prix du forfait initial.

Les forfaits 5G sans engagement chez Orange et SFR

Orange propose une série de forfaits 5G sans engagement qui sont intéressants d'un point de vue roaming au-delà des 100 Go valables en France. En effet, l'opérateur a tendance à autoriser une bien plus grosse enveloppe de données valables en Europe, et donc en Espagne, le plus souvent la totalité des données 5G du forfait, soit un minimum de 100 Go.

