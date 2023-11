iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max : comment choisir le meilleur smartphone ?

Les iPhone Pro Max ne sont pas que les plus grands modèles du catalogue d'Apple. Ce sont aussi ceux qui, souvent, profitent des fonctionnalités les plus avancées. Voyons comment départager l'iPhone 14 Pro Max de l'iPhone 15 Pro Max.

En l’occurrence, cette année, Apple a fait le choix de « nous refaire une iPhone 12 Pro Max », comme on dit dans le jardon (c’est faux, personne ne dit ça). Comprendre que l’iPhone 15 Pro Max est techniquement supérieur à l’iPhone 15 Pro, du moins concernant sa partie photo. Nous détaillerons évidemment tout cela plus bas, mais il faut savoir que seul l’iPhone 15 Pro Max dispose d’un zoom périscopique. Un détail qui fait peut-être déjà la différence pour celles et ceux qui hésitent.

Un autre détail pourrait être intéressant avant de craquer la tirelire : si l’iPhone 15 Pro Max n’a techniquement pas baissé de prix, il se présente avec deux fois plus d’espace de stockage que son devancier. Le nouveau modèle s’affiche à 1479€ avec 256 Go de stockage. À son lancement, l’iPhone 14 Pro Max était proposé au même prix, mais avec 128 Go de stockage seulement. La version 256 Go grimpait, elle, à 1609€. Notons cependant qu’en raison de sa relative ancienneté, l’iPhone 14 Pro Max peut désormais se dénicher à moindre prix dans tous les cas.

Les fiches techniques des iPhone 15 Pro Max et iPhone 14 Pro Max

D’apparence, du pareil au même

Rien ne ressemble plus à un iPhone qu’un iPhone. Pourtant, cette année, c’est toute la ligne des iPhone 15 qui a évolué dans les grandes largeurs. Les modèles classiques héritent enfin de la Dynamic Island et d’un dos mat, et les Pro / Pro Max se parent dorénavant de titane pour s’alléger.

Elle est là, la différence majeure entre l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 14 Pro Max. En troquant l’acier inoxydable des précédents modèles pour du titane de grade 5, Apple offre à son smartphone gigantesque une petite cure minceur lui faisant perdre 19 grammes. On est donc à 221 grammes pour le nouveau venu, contre 240 grammes pour le 14 Pro Max. Et croyez-nous : la différence se ressent beaucoup au quotidien.

N’épiloguons pas trop sur le design. Vous le voyez vous-mêmes : nos deux concurrents du jour se ressemblent énormément, coloris mis à part. Il y a néanmoins deux autres détails sur lesquels on doit porter son attention : l’interrupteur de sonnerie disparaît sur l’iPhone 15 Pro / Pro Max pour laisser place au bouton Action, qu’on détaillera plus bas. Ah, et l’iPhone 15 Pro Max passe à l’USB-C. Rien que ça !

Apple iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid – Chloé Pertuis Le module photo de l’iPhone 14 Pro Max pour illustration // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Concernant la durabilité des deux mobiles, aucun souci à se faire. Ils profitent d’un revêtement protecteur sur leur écran et d’une certification IP68 permettant de résister à une immersion jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes dans de l’eau douce.

Un bras de fer équilibré

Apple n’a pas apporté de changement majeur à l’écran de l’iPhone 15 Pro Max. D’une taille de 6,7 pouces comme son prédécesseur, il rogne très légèrement (vraiment, c’est infime) sur les bordures pour maximiser davantage la surface d’affichage. En termes techniques, néanmoins, on reste sur une proposition tout à fait semblable.

Les deux smartphones proposent une définition de 2796 x 1290 pixels et une fréquence adaptative de 120 Hz. Ils prennent tous les deux en charge le HDR et le Dolby Vision. D’après nos sondes néanmoins, l’iPhone 15 Pro Max est capable d’offrir une bien meilleure luminosité, avec plus de 2200 nits mesurés contre quasiment 1900 nits sur l’iPhone 14 Pro Max. Cela peut aussi bien dépendre de la sensibilité des capteurs de l’iPhone — techniquement, les deux mobiles promettent un pic lumineux à 2000 nits.

En termes de colorimétrie et de justesse des couleurs, il faut redire que les iPhone sont livrés par défaut avec la fonctionnalité TrueTone, qui vient corriger le point blanc en fonction des conditions lumineuses de la pièce où l’on se trouve. TrueTone est désactivé lorsque nous menons nos tests mais, fatalement, les résultats ne correspondent pas exactement à ce que vous constaterez en utilisant les smartphones.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Cela étant dit, l’iPhone 15 Pro Max semble s’en sortir bien mieux que son prédécesseur avec une meilleure gestion du gamut DCI-P3 (96% contre 76%). Son delta E, qui mesure l’écart entre une couleur affichée et sa référence Pantone, est toutefois légèrement plus élevé (3,8) que l’an dernier (3,02).

On le redit : des détails. Au quotidien, on peut vous assurer que vous ne remarquerez sans doute pas de différence majeure, si ce n’est pour la luminosité accrue de l’iPhone 15 Pro Max, qui pourrait vous rendre de fiers services en extérieur.

Léger avantage de l’iPhone 15 Pro Max côté logiciel

Apple fait partie des très bons élèves en matière de suivi logiciel de ses appareils. Les iPhone sont mis à jour pendant environ six ans. Sur la base de cette information, on peut donc en déduire que l’iPhone 15 Pro Max, étant plus récent, proposera un suivi et des mises à jour plus longtemps que l’iPhone 14 Pro Max.

Néanmoins, les différences réelles entre l’expérience utilisateur sur le modèle de cette année ou sur la cuvée précédente se comptent sur les doigts d’une main. L’essentiel des nouveautés de l’iPhone 15 Pro Max est concentré sur le fameux bouton Action, dont nous parlions plus haut.

Apple iPhone 15 Pro // Source : Frandroid Apple iPhone 15 Pro // Source : Frandroid

Remplaçant l’interrupteur de sonnerie, il permet de configurer différents raccourcis à actionner d’un clic. Ouvrir l’appareil photo, lancer un enregistrement audio, allumer la lampe torche… ou virtuellement tout ce que vous voulez grâce à la surpuissante appli Raccourcis. Dans mon cas, j’ai paramétré l’apparition d’un menu qui me propose de contrôler les différentes ampoules de mon domicile et d’accéder à la télécommande de mon Apple TV.

Cela mis à part, les deux smartphones profitent de toutes les nouveautés d’iOS 17 que nous détaillons dans cet article. Rappelons que théoriquement, l’iPhone le plus récent devrait bénéficier d’une année de mise à jour supplémentaire.

On rappellera aussi à toutes fins utiles que nos deux adversaires disposent de la Dynamic Island : cette nouvelle encoche intelligente qui affiche des informations contextuelles (minuteur, trajet, musique en cours de lecture) sans gêner le déverrouillage facial.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’évidente suprématie de l’iPhone 15 Pro Max

Ce n’est pas bien compliqué à deviner : l’iPhone 15 Pro Max est plus récent et, à ce titre, il embarque la puce la plus puissante jamais développée par Apple, la A17 Pro. Si l’A16 Bionic de l’iPhone 14 Pro Max demeure parmi les SoC les plus impressionnants du marché, il s’efface en toute logique devant le nouveau modèle. Le premier gravé en 3 nm.

Les benchmarks le prouvent : l’A17 Pro offre des performances en hausse de 20 à 30% par rapport à la génération précédente. Pas que l’iPhone 14 Pro Max en avait besoin, remarquez. Mais cette réserve de puissance supplémentaire permet au dernier-né d’accomplir toujours plus, plus rapidement (notamment le traitement de fichiers en lots, les actions de retouche d’images…). Le cœur additionnel de son GPU offre également plus d’aisance dans les jeux 3D très gourmands.

Mais cette déferlante de puissance a aussi un coût : une chauffe importante lors de longues sessions de jeu. Pas au point de vous permettre d’y cuire un œuf, on vous rassure, mais suffisant pour que nous le notifiions dans notre test. Un point qui n’avait pas nécessité qu’on s’y attarde sur l’iPhone 14 Pro Max.

Toujours plus loin, toujours plus fort

L’essentiel de la fiche technique des appareils photo des iPhone 14 Pro Max et iPhone 15 Pro Max est identique. On trouve le même capteur principal de 48 mégapixels, le même ultra grand-angle, le même capteur avant pour les selfies… mais pas le même téléobjectif. Pas du tout, même.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Apple iPhone 14 Pro

iPhone 15 Pro Max :

Objectif principal 48 Mpx : 24 mm, ouverture ƒ/1,78, système de stabilisation optique de l’image par dépla­cement du capteur ;

Ultra grand-angle 12 Mpx : 13 mm, ouverture ƒ/2,2 et champ de vision de 120° ;

Téléobjectif 5x 12 Mpx : 120 mm, ouverture ƒ/2,8, système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur 3D ;

Selfie 12 Mpx : 23 mm, ouverture ƒ/1.9, système de stabilisation optique par déplacement du capteur.

iPhone 14 Pro Max :

Objectif principal 48 Mpx : 24 mm, ouverture ƒ/1,78, système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur ;

Ultra grand-angle 12 Mpx : 13 mm, ouverture ƒ/2,2 et champ de vision de 120° ;

Téléobjectif 3x 12 Mpx : 77 mm, ouverture ƒ/2,8, système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur ;

Selfie 12 Mpx : 23 mm, ouverture ƒ/1,9, système de stabilisation optique par déplacement du capteur.

Bien entendu, tout cela sans parler des améliorations logicielles diverses et de l’apport de la puce A17 Pro dans le traitement des images. En bref, ne tournons pas autour du pot : l’iPhone 15 Pro Max représente à ce jour l’expérience photo la plus satisfaisante sur un iPhone.

Ultra grand angle iPhone 15 Pro Max (6) Ultra grand angle iPhone 15 Pro Max (6) Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 Pro Max

Il faut toutefois préciser que les différences en pleine journée, ou de manière générale lorsque les conditions lumineuses sont bonnes, on aura le plus grand mal à faire la différence entre les deux smartphones. Surtout en l’absence d’un comparatif détaillé sur une série de photographies prises au même moment avec les deux appareils.

L’iPhone 14 Pro Max écopait, l’an dernier, de la note de 8/10 en photo et reste donc tout à fait pertinent pour tous les usages. L’élément principal à garder en tête est que l’ajout d’un téléobjectif périscopique 5x change la donne sur l’iPhone 15 Pro Max. Aussi bien pour des photos d’architecture que pour le portrait. C’est simple : on n’a pas souvent l’occasion de jouer avec ce type de longueur focale sur un smartphone. Et encore moins sur un iPhone, ce qui donne aussi cet aspect spectaculaire aux photos prises au 5x.

iPhone 14 Pro Max

Photo prise avec le téléobjectif x5 de l’iPhone 15 Pro Max // Source : Numerama iPhone 15 Pro Max nuit // Source : Frandroid X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro Max

Enfin, concluons en abordant les quelques spécificités logicielles des iPhone 15 par rapport à la génération précédente. Pour la première fois, Apple permet à tout un chacun de choisir la longueur focale qu’il ou elle préfère pour le grand-angle. Par défaut, l’iPhone 15 Pro Max prend des photos à 24 mm. Mais on peut désormais choisir dans les réglages une focale de 28 mm ou même 35 mm, plus proche de ce que perçoit vraiment l’œil humain. Une très bonne idée, d’autant qu’elle ne sacrifie pas la définition des clichés grâce à un zoom numérique aussi parcimonieux que bien adouci par les algorithmes.

iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid

iPhone 15 Pro Max

Le nouveau modèle à privilégier

D’après des relevés non officiels (Apple ne communique jamais sur la capacité de ses batteries), l’iPhone 15 Pro Max a une batterie très légèrement plus costaude que son aîné. Et des tests permettent d’attester que le dernier modèle a une meilleure autonomie que l’iPhone 14 Pro Max.

Cela ne se joue pas à grand-chose, remarquez. Mais il apparaît que l’iPhone 15 Pro Max offre en moyenne une heure de temps d’écran supplémentaire dans le protocole assez chargé du vidéaste MrWhoseTheBoss. Dans les deux cas, vous serez largement en mesure de venir à bout de votre journée.

Retenez simplement que si vous souhaitez l’iPhone qui a la meilleure autonomie du marché, c’est vers l’iPhone 15 Plus qu’il faudra vous tourner.

En termes de recharge, aucune différence à signaler. Avec un adaptateur secteur excédant la puissance maximum autorisée de 27 W, comptez un peu plus d’1h30 pour passer d’un iPhone éteint à une batterie pleine. La seule différence étant, on le répète, que l’iPhone 15 Pro Max se recharge désormais en USB-C et plus par Lightning.

iPhone 15 Pro Max ou iPhone 14 Pro Max, lequel choisir ?

Choix cornélien que celui-ci. Coupons court : il n’existe aucun monde dans lequel l’iPhone 14 Pro Max est meilleur que l’iPhone 15 Pro Max. Le nouveau modèle est plus performant, plus léger, plus endurant, et propose une expérience photo plus polyvalente. C’est incontestable.

Tout va donc se jouer sur un critère de prix. L’iPhone 15 Pro Max vient d’être commercialisé et ne descendra donc pas sous les 1479€ avant un moment. L’iPhone 14 Pro Max, lui, commence à être généreusement bradé par les commerçants et peut se trouver sous la barre des 1200€.

Si les arguments déployés ici en faveur de l’iPhone 15 Pro Max ne font pas considérer de mettre presque 300€ supplémentaires dans ce nouveau modèle, alors l’iPhone 14 Pro Max est toujours une excellente option à considérer… si vous supportez d’utiliser un appareil de 240 grammes à longueur de journée bien sûr et si vous n’avez pas de souci avec son absence de port USB-C.