OnePlus 8 Pro vs Xiaomi Mi 10 Pro : lequel est le meilleur smartphone ?

Après les tests des OnePlus 8 Pro et Xiaomi Mi 10 Pro, place maintenant au comparatif des deux smartphones. Lequel d'entre eux est le meilleur ? Nous tentons de vous apporter quelques éléments de réponse dans cet article, point par point.

Le OnePlus 8 Pro a été annoncé peu de temps après le Xiaomi Mi 10 Pro. Les deux smartphones représentent une montée en gamme significative au sein de leurs marques respectives. Dès lors, il est intéressant d’essayer de voir lequel propose les meilleures caractéristiques et l’expérience la plus agréable.

Qui du OnePlus 8 Pro ou du Xiaomi Mi 10 Pro est le meilleur téléphone ? Notre comparatif vous apporte des éléments de réponses.

Fiches techniques des OnePlus 8 Pro et Xiaomi Mi 10 Pro

Modèle OnePlus 8 Pro Xiaomi Mi 10 Pro Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur OxygenOS MIUI Taille d'écran 6.78 pouces 6.67 pouces Définition 3168 x 1440 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 513 ppp 386 ppp Technologie Super AMOLED Super AMOLED SoC Snapdragon 865 Snapdragon 865 Puce Graphique (GPU) Adreno 650 Adreno 650 Mémoire vive (RAM) 8 Go, 12 Go 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 48 Mpx

Capteur 4 : 5 Mpx

Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 4 : 20 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx 20 Mpx Enregistrement vidéo 4K@60 IPS 8K@30 fps Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.0 5.1 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4510 mAh 4500 mAh Dimensions 74.4 x 165.3 x 8.5mm 74.8 x 162.6 x 9mm Poids 199 grammes 208 grammes Couleurs Noir, Bleu, Vert Blanc, Bleu Prix 899€ 949€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Des designs dans la tendance

Dans un cas, comme dans l’autre, les smartphones s’inscrivent pleinement dans les tendances esthétiques du moment avec leur écran incurvé et percé d’un trou discret dans le coin supérieur gauche pour loger le capteur photo frontal. Même les dimensions sont quasi identiques entre les deux adversaires, la différence notable étant que le OnePlus 8 Pro dépasse en hauteur le Xiaomi Mi 10 Pro de 2,7 petits millimètres. Il est toutefois plus léger : 199 grammes contre 208 grammes. À cet égard, on retient surtout qu’aucun des deux appareils ne peut être considéré comme un poids plume.

Dans l’ensemble, les deux produits offrent une prise en main bien soignée avec de belles finitions. On retrouve cependant le même défaut sur chacun d’entre eux : les boutons du volume et du déverrouillage sont positionnés un peu trop haut pour être vraiment facilement atteignables. Notez que le OnePlus 8 Pro propose aussi le fameux alert slider, un interrupteur permettant d’alterner facilement du mode silencieux au mode vibreur. Ce téléphone a d’ailleurs des touches physiques sur ses deux tranches quand le Xiaomi Mi 10 Pro a tout mis sur la droite.

Au dos, le Xiaomi Mi 10 Pro offre une surface mate qui n’accroche pas les traces de doigts. Même son de cloche du côté de chez OnePlus 8 Pro, mais seulement sur la version avec 12 Go de RAM. On remarquera une différence notable au niveau de l’appareil photo arrière.

En effet, sur le porte-étendard de Xiaomi, le quadruple module a été implémenté sur le côté gauche, dans le sens de la verticale. Sur son homologue oneplusien, l’intégration s’est faite au centre. Dans les deux cas, on observe une certaine protubérance rendant les téléphones bancals quand ils sont posés à plat.

Dans le cas de Xiaomi, on regrettera que l’ultra grand-angle soit positionné trop bas et qu’il a donc tendance à prendre les doigts de l’utilisateur en photo si celui-ci a le malheur de les laisser traîner trop près du module.

Ni le Xiaomi Mi 10 Pro, ni le OnePlus 8 Pro n’embarquent de prise jack, mais le second se pare d’un atout considérable contre son ennemi du jour : il est certifié IP68 pour sa résistance à l’eau et à la poussière. Cet argument permet de donner un tout petit avantage à OnePlus.

Les 120 Hz surpassent les 90 Hz

AMOLED contre AMOLED. Le Xiaomi Mi 10 Pro comme le OnePlus 8 Pro veulent offrir un contraste parfait sur leurs dalles. Le premier opte pour une large diagonale de 6,67 pouces avec une définition Full HD+, soit un petit peu moins que les 6,78 pouces du second qui peut monter jusqu’à une qualité QHD+.

Les deux smartphones font honneur à leur écurie respective dans cet exercice tant le confort visuel proposé est aux petits oignons, aussi bien sur le plan des couleurs affichées que de la luminosité.

Le OnePlus 8 Pro s’arroge toutefois la victoire ici grâce à son mode 120 Hz qui affiche 120 images par seconde pour une meilleure fluidité à l’usage. En face, le Xiaomi Mi 10 Pro ne va « que » jusqu’à 90 Hz.

On notera aussi que le flaghsip de OnePlus profite d’une fonctionnalité « ton agréable » qui permet d’ajuster automatiquement les couleurs de l’écran à la luminosité ambiante. Cela n’est pas sans rappeler l’option « true tone » proposée par Apple sur son iPhone et c’est très appréciable.

Xiaomi offre donc une copie très alléchante ici, mais OnePlus s’impose comme une référence de 2020 sur le plan de la qualité d’affichage.

MIUI vs OxygenOS : deux écoles

Pour la partie logicielle, ce sont deux écoles qui s’affrontent. D’un côté, nous avons l’interface MIUI de Xiaomi qui propose tout un tas de personnalisations, mais dont la logique de navigation et la philosophie reste assez éloignées de la vision de Google pour Android avec notamment un tiroir d’applications qui n’est pas encore déployé sur les Mi 10 (mais qui ne devrait pas tarder).

Sur OxygenOS de OnePlus, l’expérience utilisateur se rapproche beaucoup de celles qu’on trouve sur les Pixel — mais elle ne sacrifie pas non plus les options de personnalisations.

En ce qui concerne le design, l’esthétique de MIUI est fortement marquée par la patte de Xiaomi quand OnePlus mise sur plus de sobriété. Ce sera donc surtout une histoire de goût. Malgré ces différences, les services Google et le Play Store sont bel et bien présents et même bien mis en avant sur le Mi 10 Pro pour tacler Huawei.

Rappelons tout de même que sur MIUI, il faut prendre le temps de désactiver l’espèce de scanner antivirus qui affiche des publicités lorsqu’on télécharge une application. Les deux téléphones tournent sous Android 10. Reste à savoir lequel profitera le plus longtemps des mises à jour majeures.

3 contre 2 sur les haut-parleurs

Pour ce qui est de la qualité audio, Xiaomi profite d’une belle longueur d’avance avec son système assez inédit de trois haut-parleurs sur le Mi 10 Pro. Le premier est utile pour les appels tandis que les deux autres sont identiques et servent à fournir un son de haute volée sur les médias lus ou les jeux vidéo.

Le son stéréo est donc bien meilleur que sur les smartphones qui utilisent traditionnellement le haut-parleur plus petit des appels. Dans notre test, nous écrivions d’ailleurs ce qui suit :

Ce système permet non seulement de profiter d’un son stéréo, avec un canal gauche et un canal droit, pratique pour les vidéos, la musique ou les jeux, mais surtout un son bien équilibré entre les deux haut-parleurs.

Le Xiaomi Mi 10 Pro profite en outre d’un égaliseur pour l’écoute au casque filaire (USB-C). En face, le OnePlus 8 Pro voit ses haut-parleurs un peu mis à mal sur les basses et les aiguës. Ils saturent aussi quand le volume est poussé à fond. En revanche, le téléphone offre une très bonne qualité audio au casque.

Photo : on retient surtout les lacunes

Les deux stars du jour promettent toutes les deux des performances accrues en photo. On retrouve ainsi deux quadruples modules photo, mais aux configurations divergentes.

Xiaomi Mi 10 Pro :

capteur principal de 108 mégapixels (f/1,69)

ultra grand-angle de 20 mégapixels (f/2,2)

téléobjectif x3,6 de 8 mégapixels, avec zoom hybride jusqu’à x10 (f/2,0)

téléobjectif x2 de 12 mégapixels (f/2,0)

OnePlus 8 Pro :

capteur principal de 48 mégapixels (f/1,78)

ultra grand-angle de 48 mégapixels (f/2,2)

téléobjectif x3 de 8 mégapixels (f/2,44)

capteur de 5 mégapixels servant de filtre de couleur (f/2,4)

À l’avant, le Xiaomi Mi 10 Pro se dote d’un capteur de 20 mégapixels contre 16 mégapixels sur le OnePlus 8 Pro.

Il faut savoir que les deux smartphones offrent de bonnes qualités photo de jour et on retrouve chaque fois une polyvalence bienvenue pour des images bien détaillées. Cependant, les deux téléphones souffrent de quelques lacunes en la matière.

Le Xiaomi Mi 10 Pro principalement s’en sort malheureusement trop moyennement sur les photos de nuit et a du mal à garder une cohérence colorimétrique entre ses différents modes de prises de vue.

De son côté, le OnePlus 8 Pro est affecté par un traitement HDR très capricieux qui peut donner une atmosphère beaucoup trop surréaliste aux photos, en selfies comme en prise de vue classique. Son mode portrait est également sujet à quelques imprécisions qui ne passent pas inaperçues.

Je ne reviens pas d’une séance d’UV Le halo autour de mon crâne, on en parle ? Non, les fleurs n’étaient pas aussi noires

En soi, à ce prix, aucun des deux téléphones ne peut être chaudement recommandé pour sa qualité photo. Les deux marques doivent encore progresser dans ce domaine pour devenir plus séduisantes dans ce segment tarifaire. Nul doute qu’il ne faudra pas beaucoup de temps pour les voir s’améliorer.

N’oublions cependant pas la partie vidéo. Le Xiaomi Mi 10 Pro peut filmer jusqu’en 8K à 30 images quand le OnePlus 8 Pro se contente de quelque chose de plus classique avec ses enregistrements 4K à 60 fps.

Le Snapdragon 865 s’affronte lui-même

Les deux téléphones qui s’affrontent aujourd’hui embarquent la même puce dernier cri de Qualcomm : le Snapdragon 865. Autant vous dire que la puissance est bien au rendez-vous sur chacun d’entre eux.

Le Xiaomi Mi 10 Pro et le OnePlus 8 Pro sont parfaitement en mesure de faire face à toutes les tâches les plus ardues sans sourciller. Pour vos parties de Fortnite ou de Call of Duty Mobile, vous ne souffrirez d’aucun souci en jeu.

Petit avantage tout de même pour le OnePlus 8 Pro qui profite déjà des 60 fps sur Fortnite, tandis que ce mode n’est pas encore débloqué sur le Xiaomi Mi 10 Pro.

OnePlus 8 Pro (QHD+) Xiaomi Mi 10 Pro (FHD+) SoC Snapdragon 865 Snapdragon 865 AnTuTu 8.x 584 217 590 027 PCMark 2.0 11 364 10 606 3DMark Slingshot Extreme 7 089 7 126 3DMark Slingshot Extreme Graphics 8 103 8 263 3DMark Slingshot Extreme Physics 4 929 4 810 GFXBench Aztec Vulkan high (onscreen / offscreen) 18 / 20 FPS 30 / 20 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 26 / 51 FPS 45 / 50 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 59 / 123 FPS 88 / 122 FPS Lecture / écriture séquentielle 1 731 / 754 Mo/s 1 652 / 738 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 52,8k / 50 IOPS 57,3K / 53,8K IOPS

On notera dans les résultats de benchmarks ci-dessus que le OnePlus 8 Pro s’en sort moins bien sur les exercices onscreen de GFXBench, car il a été testé avec une définition QHD+ qui sollicite plus d’efforts au GPU.

Pour la mémoire vive, les deux appareils jouissent de 8 Go de RAM, mais le OnePlus 8 Pro se décline aussi dans une version équipée de 12 Go.

Match serré sur l’autonomie

En matière d’autonomie, le Xiaomi Mi 10 Pro et le OnePlus 8 Pro affichent des capacités de batterie très proches l’une de l’autre : 4500 mAh pour le premier contre, attention, 4510 mAh pour le second. Dans les faits, on a ainsi droit à deux appareils bien endurants qui ne battent pas non plus tous les records.

Vous tiendrez aisément plus d’une journée avec chacun des deux téléphones, mais pour aller jusqu’à 48 heures d’autonomie sans rebrancher le terminal, tout dépendra des usages. On notera quand même que le OnePlus 8 Pro rassure un petit peu plus dans ce domaine.

Par contre, le Xiaomi Mi 10 Pro se rattrape un peu en étant compatible avec une recharge rapide très efficace de 50 W quand son opposant est livré avec un bloc de 30 W. Pour la recharge sans fil, c’est une puissance de 30 W que l’on retrouve dans les deux camps. Le match est donc très serré ici entre les deux appareils.

Des smartphones 5G et compatibles Wi-Fi 6

Les deux smartphones jouissent d’une compatibilité 5G et Wi-Fi 6, deux critères attendus sur le haut de gamme. Pour la 4G, vous ne serez pas non plus embêté puisqu’on a droit ici à toutes les bandes de fréquence françaises sur le Xiaomi Mi 10 Pro et le OnePlus 8 Pro.

Lequel choisir entre le Xiaomi Mi 10 Pro et le OnePlus 8 Pro ?

Il est assez difficile de départager le OnePlus 8 Pro du Xiaomi Mi 10 Pro. Les deux smartphones font preuve d’une montée en gamme très intéressante à suivre, mais qui n’est pas sans défaut. Sur la photo notamment, les deux appareils doivent encore s’améliorer pour pouvoir vraiment marcher sereinement dans la cour des grands et, en continuant sur cette lancée, ils y arriveront sans problème.

En termes de puissance, les deux adversaires s’équipent de la même puce très performante. Esthétiquement parlant, ils obéissent aux mêmes codes en vogue sur le marché. Quid de la connectivité ? Aucun ne fait l’impasse sur la 5G ou le Wi-Fi 6…

Ne restent donc plus que de petits détails pour faire la différence. Le OnePlus 8 Pro profite d’une certification de résistance à l’eau et à la poussière, jouit d’un écran 90 Hz et d’une autonomie un petit peu meilleure. En face, le Xiaomi Mi 10 Pro offre un meilleur système de haut-parleur et une charge rapide plus efficace. À vous de voir quels sont les critères qui vous paraissent les plus importants pour faire votre choix de manière éclairée.

Prix et disponibilité des Xiaomi Mi 10 Pro et OnePlus 8 Pro

Le Xiaomi Mi 10 Pro coûte 999,90 dans sa seule version de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

En face, le OnePlus 8 Pro voit son tarif conseillé démarrer à 899 euros pour la déclinaison de 8/128 Go. Il faut monter à 999 euros pour le modèle à 12/512 Go.