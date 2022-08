Pluie d’annonce chez Samsung, panne Freebox en île de France et panne de la Mégane E-Tech – Techs’presso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 10 août: Samsung a annoncé cinq nouveaux produits, Free a connu une panne à Paris et Renault reconnaît les panne de Mégane E-Tech. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Watch 5, Buds 2 Pro… le récap’ du Galaxy Unpacked

Comme prévu, Samsung a dévoilé cinq nouveaux produits mercredi 10 août à l’occasion de son événement Galaxy Unpacked. Au programme, deux smartphones pliants, les Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, mais également deux montres connectées, les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro, ainsi qu’une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Vous pouvez retrouver l’ensemble des annonces sur notre récap, mais également notre prise en main du Galaxy Z Fold 4, celle du Galaxy Z Flip 4 et celle des Galaxy Watch 5.

Panne Freebox : la fibre optique en souffrance dans Paris et sa région

Dans la journée de mercredi, les abonnés au réseau fixe Free ont pu connaître quelques déconvenues, notamment en Île-de-France. L’opérateur a en effet subi une panne de son réseau dans certaines zones proches de Paris. La panne a finalement été résolue en fin de matinée.

Panne Mégane E-Tech : Renault sort de son silence et prodigue quelques conseils

Plusieurs jours après notre article, Renault est finalement sorti de son silence au sujet de la panne touchant les Mégane E-Tech sans pompe à chaleur. Le constructeur automobile français indique être au courant de cette panne et compte déployer une mise à jour logicielle pour la corriger. D’ici là, Renault indique de conserver la climatisation de l’habitacle pendant la charge. Pour rappel, la panne touche certains véhicules rechargés en courant continu avec une borne Tesla ou Ionity et cause une casse du compresseur de climatisation.

