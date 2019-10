Le OnePlus 8 Pro n'est pas attendu avant le printemps 2020, mais on connait déjà son design grâce à une fuite. OnePlus abandonne certaines de ses idées lancées en 2019.

On ne va pas le cacher, avec le OnePlus 7T Pro, le fabricant chinois termine son année 2019 sur une note assez décevante. Déjà parce que la marque lance un smartphone quasi identique à son prédécesseur, le OnePlus 7 Pro, mais aussi d’une manière générale parce que OnePlus semble avoir perdu son mojo en 2019 en intégrant à ses produits des fonctions un peu gadget comme la caméra rétractable.

Grâce aux fuites, on sait désormais à quoi va ressemble le OnePlus 8 Pro, quelques semaines après les fuites concernant le OnePlus 8. On découvre donc le design, avec un bon niveau de fiabilité puisque la fuite est signée OnLeaks, de la gamme complète prévue par la marque pour le printemps 2020.

Écran percé et module à 4 appareils photo

Sur les images fournies, on découvre donc le design du OnePlus 8 Pro tel qu’il devrait être présenté dans plusieurs mois. On note avant tout des changements à l’avant, ou OnePlus semble avoir décidé de renoncer à sa caméra pop-up mécanique au profit d’un écran percé, permettant de laisser passer la caméra en façade. L’écran, annoncé avec une diagonale de 6,65 pouces contre 6,5 pour celui du OnePlus 8, serait toujours de type AMOLED et avec des bords courbés sur les côtés.

À l’arrière en revanche, les changements comparés au OnePlus 7(T) Pro sont plus discrets. On retrouve le module photo central avec trois optiques alignées verticalement. Un élément qui serait repris sur le OnePlus 8 et qui devrait uniformiser le design de la gamme.

En revanche, on peut remarquer un objectif supplémentaire avec un capteur de plus à côté du module photo. Il semblerait que ce soit un capteur ToF, qui permet de capturer un plan 3D d’une scène.

Reste désormais à patienter plusieurs mois jusqu’à la présentation pour en apprendre plus sur les caractéristiques techniques du smartphone. Comme à son habitude OnePlus devrait distiller des informations dans les semaines précédant l’annonce, et d’autres fuites devaient nous permettre d’en apprendre davantage en attendant.