Une nouvelle Bbox, les wallpapers et l’appareil photo du Galaxy S20 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 14 janvier 2020 : Bouygues Telecom a lancé une nouvelle Bbox compatible Wifi 6 et fibre 10 Gb/s, les wallpapers du Samsung Galaxy S20 ont été mis en ligne et son appareil photo se dévoile un peu. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid

Bouygues lance sa nouvelle Bbox

Bouygues Telecom a présenté son modem Bbox Fibre Wi-Fi 6. Il sera proposé dès ce mois-ci avec le forfait Bbox Ultym. Nous avons eu par ailleurs l’occasion de l’approcher de près.

Pour aller plus loin

Notre prise en main de la Bbox Fibre Wi-Fi 6 de Bouygues...

L’appareil photo du Samsung Galaxy S20

Après les premières photos du Samsung Galaxy S20+, voici les premières analyses de son module photo. Le capteur 108 MP serait réservé à un modèle particulier. Le modèle Ultra devrait d’ailleurs être… très « ultra » !

Les fonds d’écran du Samsung Galaxy S20

Le site XDA Developers propose déjà de télécharger quelques fonds d’écran du Samsung Galaxy S20 dont l’officialisation est attendue pour février.

Le bon plan du jour

Si vous recherchez un bon smartphone à petit prix, il n’y a pas que Xiaomi dans la vie. Le Realme 5 est aujourd’hui le concurrent direct du Redmi 8, mais accessible pour moins cher pendant les soldes. On trouve en effet la version 4+64 Go à seulement 126 euros sur Cdiscount.

La vidéo du jour

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Et pour aller plus loin, vous retrouverez plus de détails sur l’écran du OnePlus 8 Pro dans notre article dédié.