Annonces MWC 2020 (ou presque), la puissance de la Xbox Series X et promotions Disney+ – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 24 février : les marques ont fait leurs annonces MWC 2020 sans aller à Barcelone, Microsoft a donné plus de détails sur la Xbox Series X et Disney+ lance une offre de précommande en Europe.

Sony, Realme, Huawei, Honor… les annonces du « MWC » 2020

Malgré l’annulation du MWC 2020, les constructeurs ont tout de même dévoilé leurs appareils. Sony a présenté ses Xperia 1 II, Xperia 10 II et Xperia Pro, Realme son X50 Pro, Huawei la nouvelle version de son smartphone pliable, le Mate Xs (que nous avons pris en main), les prix de sa MatePad Pro pour l’Europe et des PC, et Honor a donné plus de détails sur l’arrivée chez nous de certains de ses produits que nous avions déjà eu l’occasion de croiser.

Microsoft donne la puissance de sa Xbox Series X

Personne ne s’y attendait, mais Microsoft a donné toute une flopée de nouvelles informations au sujet de sa Xbox Series X. On apprend ainsi notamment qu’elle propose deux fois plus de puissance que la Xbox One X, à savoir 12 TFlops. Ray tracing, Dynamic Latency Output, Quick Resume, Smart Delivery… Voilà plein de nouveaux éléments qui raviront les joueurs.

Disney+ met toutes les chances de son côté en Europe

À un mois de son lancement en Europe, Disney+ se prépare en proposant dans certains pays d’Europe une promotion intéressante permettant d’économiser 10 euros sur l’abonnement annuel.