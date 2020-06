Design de la PS5, Samsung contre le Play Store et Mac ARM – Les actualités de la semaine

Le monde de la tech vient de connaître une grosse semaine, bien dense en en termes d'actualités marquantes. Parmi les plus importantes, on retient le design de la PS5, Samsung qui enfreint une règle du Play Store et le passage pressenti des Mac d'Apple sur des puces ARM. Voici le récap !

Sony montre à quoi ressemble les PlayStation 5

Nous connaissons maintenant le design de la PlayStation 5. Ou plutôt des PS5, car il y a une version classique et un déclinaison Digital Edition dédiée aux jeux dématérialisés. Même si Sony n’a pas encore communiqué les dimensions de sa machine, nous nous sommes prêtés à un petit calcul pour confirmer que la console est très imposante.

Chose importante : la PS5 peut être utilisée à l’horizontale. En outre, son look très particulier, tout en courbures, a été l’objet de montages humoristiques sur le web.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

N’oublions pas non plus les nombreux jeux déjà annoncés pour cette console.

Samsung fait son rebelle contre le Play Store

L’application Galaxy Wearable de Samsung enfreint l’un des règlements du Play Store en proposant d’installer une autre app, Samsung Pay, sans passer par la plateforme de Google. Cela n’a été observé que sur les smartphones qui ne sont pas commercialisés par la marque sud-coréenne.

Les Mac d’Apple en passe de faire une transition sur des puces ARM

La WWDC 2020 approche à grands pas. En plus des nouveautés d’iOS 14, on s’attend aussi à ce qu’Apple annonce une transition de ses Mac et MacBook vers des puces ARM.

La bêta d’Android 11 est disponible

Cela a fait moins de bruit, mais il s’agit d’une information importante. La bêta d’Android 11 a été publiée cette semaine, l’occasion de faire un petit point sur les nouveautés.