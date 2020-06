Apple WWDC, du nouveau sur le menu démarrer de Windows 10 et des forfaits déjà 5G chez Bouygues – Les actualités de la semaine

Apple a trusté la première moitié de la semaine du côté de l'actualité Tech avec la tenue de sa conférence WWDC des développeurs. L'occasion d'officialiser la séparation avec Intel et de montrer quelques signes de rapprochement avec Android. Le menu Démarrer de Windows 10 se montre à nouveau et Bouygues Telecom dégaine ses premiers forfaits 5G.

Apple acte le divorce avec Intel et se rapproche (un peu) d’Android

La semaine a commencé par l’un des rares événements Tech maintenus en ce début d’année : la conférence des développeurs d’Apple, la WWDC. Lors de la keynote d’introduction diffusée en ligne uniquement, Tim Cook et les siens ont évidemment présenté les futures évolutions des prochains watchOS 7, tvOS 14 ou encore un iOS 14 remodelé, avec un nouvel écran d’accueil et des widgets largement inspirés d’Android.

Mais c’est du côté de l’univers Mac qu’est venue la révolution. Tout d’abord avec l’abandon officiel des puces Intel remplacées par les prochaines puces ARM conçues en interne et baptisées Apple Silicon. Les prochains MacBook devraient en être équipés à compter de la fin d’année, entraînant un changement d’époque et de mentalité chez la marque à la pomme. Cela accompagnera aussi l’arrivée du flambant neuf macOS Big Sur, prochain système d’exploitation des ordinateurs maison (macOS 11).

Windows 10 : le nouveau menu démarrer se dévoile un peu plus

Microsoft n’a pas caché travailler à la conception d’une nouvelle version du menu démarrer de Windows 10 qui accompagnerait une refonte plus globale du design de l’OS. N’étant jamais mieux servi que par soi-même, la firme de Redmond a, elle-même, publié des images du futur menu sur la page Facebook de Microsoft 365.

On découvre ainsi des tuiles plus esthétiques, la fin des blocs colorés ou encore des icônes plus marquées. Reste à savoir quand Microsoft voudra bien l’officialiser et le lancer. Un mystère qui perdure…

Bouygues Telecom est déjà « ready » pour la 5G

Bouygues Telecom a lancé cette semaine ses trois premiers forfaits « 5G ready ». Des offres encore loin d’être claires, nécessitant parfois un engagement de 24 mois ou bien une subvention de smartphone voire d’être déjà client. Mais l’opérateur frappe les esprits en premier alors que les fréquences n’ont toujours pas été attribuées…