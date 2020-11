Annonces Apple, sortie du Galaxy S21 et autonomie de la manette DualSense – L’essentiel de l’actu de la semaine

Cette fin d’année 2020 est toujours aussi intense en termes d’actualités technologiques. La semaine du 9 novembre a notamment été marquée par la conférence « One More Thing » d’Apple, au cours de laquelle une nouvelle puce ARM conçue en interne a été introduite. Le Galaxy S21 a aussi été sous le feu des projecteurs, puisque sa date de sortie anticipée chercherait probablement à faire mal à Huawei, alors que Sony, de son côté, a admis que sa manette DualSense possédait la même autonomie mitigée que sa prédécesseur.

Apple présente trois nouveaux ordinateurs avec la puce M1

C’était le rendez-vous de la semaine à ne pas manquer pour les fans d’Apple et autres afficionados de l’actualité tech. La firme à la pomme a présenté durant sa conférence « One More Thing » son tout premier SoC ARM conçu en interne et dédié à ses ordinateurs Mac et MacBook : l’Apple M1. Une puce plus puissante qui vient d’ailleurs équiper trois nouvelles machines, que sont les MacBook Air 2020, Mac Mini (tout premier petit PC fixe de la marque) et MacBook Pro 13 pouces de nouvelle génération.

Pour aller plus loin

L’Apple M1 bat le Ryzen 9 5950X d’AMD sur ses premiers résultats GeekBench

En parallèle, la dernière version de l’OS des Mac — macOS 11 Big Sur — a pointé le bout de son nez, aux côtés également des premiers tests de l’iPhone 12 Pro Max et de l’iPhone 12 Mini, qui sont passés entre les mains de la presse américaine. Bref, une semaine chargée pour la firme de Cupertino, qui devrait désormais souffler pour cette fin de millésime 2020.

Pour aller plus loin

MacBook et Mac Mini avec Apple M1 : quels sont les logiciels et apps prêts pour la transition ?

Sortie anticipée du Galaxy S21 : Huawei dans le viseur

Jusqu’ici, le géant coréen Samsung avait pour habitude de nous donner rendez-vous fin février, voire début mars, pour présenter ses nouveaux fleurons de début d’année appartenant à la gamme Galaxy S. Mais le cru 2021 devrait déroger à la règle, puisque le leader du marché des smartphones profiterait cette année du mois de janvier pour lancer son offensive.

Ce timing serait en fait savamment choisi par les dirigeants du groupe, à en croire trois sources citées par l’agence de presse Reuters. Selon l’une d’elles, les stocks de puces Kirin qui équipent les téléphones Huawei devraient être épuisés au début de l’année 2021. Conséquences : la multinationale chinoise perdrait alors des parts de marché, que Samsung chercherait à récupérer en avançant son calendrier.

Autonomie de la manette DualSense et test de la PlayStation 5

Si la manette DualSense de la PlayStation 5 est convaincante sur de nombreux points, une récente FAQ publiée par Sony ne devrait pas rassurer la communauté quant à l’autonomie de l’accessoire en question. « Dans la plupart des conditions, la durée de vie de la batterie devrait être similaire à celle de la DualShock 4 », a indiqué le groupe. Sauf que cette dernière n’était pas connue pour sa longue endurance.

Pour aller plus loin

PS5 : la manette DualSense fonctionnera bientôt sur iPhone

Cette semaine a été l’occasion de publier notre test complet de la PlayStation 5, qui a aussi fait l’objet d’une vidéo publiée sur notre chaîne YouTube. Unboxing, design, installation, manette, interface, services, performances, audio et vidéo, jeux, points forts, points faibles : tout a été abordé au sujet de cette nouvelle console next-gen.

Vidéo : les meilleurs écouteurs sans fil à acheter en 2020 !

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid