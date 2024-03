Nous avons discuté avec un haut responsable de Google impliqué dans la conception de l'écosystème Android. L'occasion de parler des différences de vision avec l'environnement bien plus fermé d'Apple et des passerelles à instaurer entre ces deux mondes.

Que pense Google de l’écosystème réputé fermé d’Apple ? Comment le compare-t-il à son bébé Android dont l’identité s’est construite sur une idée d’ouverture ? C’est notamment avec ces quelques questions en tête que nous avons discuté avec Sameer Samat, un haut responsable au sein de la firme de Mountain View.

Il occupe le poste de VP, Product Managment, Android. Pour citer une page de présentation officielle de Google, « Sameer Samat supervise l’équipe produit et conception de Google pour Android, ainsi que l’équipe produit, conception et ingénierie pour Google Play ». Grand, posé, le ton très calme, il s’exprime très clairement et semble rompu à l’exercice de l’interview médiatique. Il nous a accordé quelques dizaines de minutes en marge du MWC 2024 à Barcelone, fin février, pour aborder tout un tas de sujets concernant le géant californien.

Notre conversation nous amène notamment à discuter de la manière dont Google veut construire son écosystème Android et de l’ADN qu’il veut lui donner. « Notre mission avec Android est vraiment de s’assurer que tout le monde ait accès au meilleur de l’informatique », avance Sameer Samat. Jusque-là, sa réponse est très classique, il n’allait évidemment pas dire le contraire.

Il évoque ensuite l’importance de nouer des partenariats avec des groupes comme Samsung. Google a d’ailleurs beaucoup aidé le Coréen a déployer des fonctions d’intelligence artificielle sur les Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra, notamment Circle to Search dont le géant américain est très fier.

Android : « un lieu d’innovation »

La discussion se poursuit et porte ensuite sur un sujet plus épineux : comment Google compte-il s’assurer que les gens s’approprient pleinement son écosystème ? Il faut dire qu’en comparaison, Apple est justement très fort à ce jeu grâce à son environnement, certes très contrôlé, mais aussi très efficace et fluide quand on n’utilise que des appareils de la pomme.

Mais avant de parler d’Apple, Sameer Samat tient à mettre en avant certains éléments autour d’Android, WearOS, Android Auto ou encore Google TV/Android TV.

Android a toujours été un écosystème très innovant. Nous avons fait beaucoup de choses en premier et les utilisateurs considèrent vraiment Android comme un lieu d’innovation. Et notre travail consiste à faire en sorte que l’innovation se produise sur le téléphone, mais aussi sur la montre, la tablette, la voiture, l’ordinateur portable, le téléviseur et que tous ces appareils fonctionnent ensemble de manière fluide.

À cet égard, il estime que Google fait beaucoup de progrès en ce sens et évoque notamment le lancement d’un nombre accru de tablettes Android ambitieuses et des améliorations notables du côté d’Android Auto. Vient enfin le moment de parler de la compétition avec Apple.

Écosystème Android vs écosystème Apple

« Apple a son propre écosystème. Mais fondamentalement, je pense qu’il est important que les utilisateurs puissent choisir, que c’est une manière essentielle dont nous construisons des technologies. Et Android a toujours été un écosystème ouvert où les gens peuvent y entrer et en partir s’ils le décident », affirme le porte-parole de Google. Et d’enchaîner avec un vœu pieux.

Nous pensons qu’il devrait être plus facile de passer de l’écosystème Apple à l’écosystème Android. Cela devrait plus facile et fluide.

Sameer Samat aspire même à un projet encore plus ambitieux. « Il est temps, en tant qu’industrie, de prendre du recul et de définir un ensemble de principes sur la manière de passer d’un écosystème à l’autre, et je pense qu’il est important que ce soit plus facile pour les consommateurs en général. Et toutes les entreprises qui ont des produits et des écosystèmes différents devraient adhérer à ces principes de simplification. Je pense qu’il s’agit d’une conversation qui débutera bientôt et se poursuivra en Europe, mais aussi dans d’autres parties du monde ».

Le cas de l’Europe

Sa mention à l’Europe fait sans doute référence à l’introduction du Digital Markets Act (DMA). Ce nouveau cadre législatif — qui est entré en vigeur peu après notre interview — vise à casser les situations de monopoles et les pratiques anticoncurrentielles des géants de la tech. Google est évidemment l’un des principaux concernés, mais c’est surtout du côté d’Apple que des effets se font ressentir.

En effet, le DMA vient briser certains pans de la mainmise d’Apple sur son écosystème. Ainsi, par exemple, des magasins d’applications alternatifs à l’App Store sont désormais autorisés en Europe et Apple Pay n’est plus la seule solution de paiement autorisée sur iOS. De quoi remettre en cause l’aspect fermé de l’environnement Apple, même si ce dernier fait tout pour garder le contrôle autant que possible.

