Le son surround 5.1 sur YouTube TV est disponible sur Google TV/Android TV

YouTube TV annonce la compatibilité du son surround 5.1 sur les appareils Google TV, Android TV et Roku.

YouTube TV se doit doter du son surround 5.1 de façon plus élargie. Après les Chromecast, appareils Samsung, LG et Vizio, c’est au tour des systèmes Google TV/Android TV et Roku de voir arriver le 5.1. On savait déjà depuis mars dernier que YouTube TV testait le son 5.1 sur ces plateformes.

Pour rappel, YouTube TV est un service américain lancé en février 2017 qui permet de regarder des émissions de télévision en direct et de consommer de la vidéo à la demande. Avec lui, on peut accéder aux principaux réseaux américains : ABC, CBS, NBC, Fox, CNN, Discovery, etc.

L’audio 5.1 sur YouTube TV se déploie sur Google TV/Android TV

YouTube TV a indiqué sur Twitter que « l’audio 5.1 est déployé cette semaine sur les appareils Google TV, Android TV et Roku ». Par ailleurs, il a déclaré travailler « en interne et avec des partenaires pour activer le 5.1 sur Apple TV, Fire TV et les consoles de jeux ». C’est effectivement dans l’intérêt de YouTube TV d’être accessible depuis le plus de terminaux possibles.

This just in 🔈─────────────⚪️🔊 We know you've been waiting, and it’s *finally* ready. 5.1 Audio is rolling out this week across Google TV, Android TV, and Roku devices. — YouTube TV (@YouTubeTV) June 7, 2022

Ce déploiement est a priori automatique. Le Dolby Surround 5.1 est censé fonctionner à partir du moment où vous regardez un programme de télévision compatible, sur un système et/ou un appareil compatible. À noter qu’il faut aussi un système d’enceintes compatible pour profiter de ce son plus immersif et que certaines chaînes disponibles sur YouTube TV ne proposent tout simplement pas ce système audio.

On peut vérifier le bon fonctionnement du surround 5.1 en regardant les « statistiques pour les nerds ». S’il est activé, alors le codec « AC-3/EAC-3 » sera affiché.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.