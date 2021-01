Google Stadia a dévoilé la liste des jeux offerts aux abonnés Stadia Pro en février. On retrouve une nouvelle aventure de Lara Croft, mais aussi une version inédite de Journey to the Savage Planet. Profitez également d’un week-end pour essayer gratuitement Madden 21 sur tous vos supports.

Encore une nouvelle salve de jeux offerts aux abonnés Stadia Pro en février 2021 avec notamment l’arrivée du jeu à succès Journey to the Savage Planet. Et pour ravir les joueurs, c’est même une version inédite de ce jeu ultra-loufoque qui est proposée sur le service de cloud gaming. Des contenus inédits, mais surtout la possibilité de profiter du jeu en 4K/60 fps.

La liste des jeux de février 2021

Jeux disponibles à compter du 1er février :

Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition

Lara Croft and the Guardian of Light

Enter the Gungeon

Après le 31 janvier 2021, vous ne pourrez plus, en revanche, ajouter The Gardens Between, Hello Neighbor: Hide & Seek, HITMAN 2, Sniper Elite 4, Into the Breach, and Panzer Dragoon Remake à votre bibliothèque.

A noter que le jeu de simulation de football américain Madden 21 arrive au catalogue de Stadia dès le 28 janvier. Et pour fêter cela, le service de cloud gaming propose à ses abonnés Stadia Pro de l’essayer gratuitement tout le week-end, du jeudi 28 janvier 18h au lundi 1er février 17h.

Et pour rappel, Google Stadia a lancé une nouvelle fonction la semaine passée pour accompagner la sortie du jeu Hitman 3. Accompagnez l’Agent 47 dans ses dernières missions qui bouclent la trilogie World of Assassination et profitez-en pour tester la fonction State Share qui permet de partager des séquences de jeu avec vos amis et contacts au moyen d’un simple lien cliquable. State Share est également disponible pour les épisodes Hitman et Hitman 2, également proposés gratuitement dans le cadre de Stadia Pro.