Le récent Xiaomi Redmi Note 10S est déjà moins cher sur Amazon

Le Xiaomi Redmi Note 10S est un smartphone peu coûteux, mais qui n'est pas en reste niveau composant de pointe afin d'assurer des performances honorables. Lancé il y a quelques jours au prix de 199 euros, il devient déjà plus abordable pendant les soldes d'été et passe au prix de 189 euros sur Amazon.

La marque chinoise à vu les choses en grand pour sa gamme Redmi Note 10 en présentant pas moins de 4 modèles : le Redmi Note 10, le Redmi Note 10 Pro, le Redmi Note 10 5G et le Redmi Note 10S. Ce dernier ressemble à la version classique du smartpohone, mais promet une meilleure expérience photo ainsi que des meilleures performances, le tout à un prix sous les 200 euros. Pendant la période des soldes, il bénéficie déjà d’une réduction de 10 euros.

Les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 10S

Un écran Super AMOLED

Le puissant SoC Helio G95

La charge rapide 33 W

Le capteur photo de 64 mégapixels

Au lieu de 199 euros, le Xiaomi Redmi Note 10S (6+64 Go) est aujourd’hui soldé à 189,90 euros sur Amazon.

Un Redmi Note 10S similaire à la version classique

Représentant le segment entrée de gamme du constructeur, le Redmi Note 10S partage une bonne partie de sa fiche technique avec le Redmi Note 10. Leur point commun : le design. On retrouve un smartphone plutôt léger (178,8 grammes), avec les mêmes dimensions, la même face avant et arrière. Côté écran, il dispose de la même dalle AMOLED de 6,43 pouces affichant une définition Full HD+. Certains d’entre vous pourraient regretter l’absence d’un taux de rafraîchissement plus élevé que 60 Hz, mais le confort visuel est au rendez-vous. L’écran offre une bonne luminosité, des contrastes excellents et des couleurs plutôt bien calibrées.

Un module photo amélioré

Pour continuer dans la comparaison avec le Redmi Note 10, cette version S propose également un quadruple capteur photo situé dans le coin supérieur gauche à l’arrière. Cette fois si, il se distingue par son capteur photo principal de 64 mégapixels (au lieu des 48 mégapixels du modèle classique). C’est un ajout bien apprécié qui va permettre au smartphone d’assurer une belle qualité des clichés lorsque les conditions lumineuses sont réunies. Quant aux autres capteurs, l’ultra grand-angle, les caméras macro et de profondeur proposent les mêmes performances que sur la version classique.

Des performances surprenantes

Contrairement à la version classique, le Redmi Note 10S s’équipe non pas d’une puce Qualcomm, mais d’une puce MediaTek Helio G95. Lors de notre test, il a créé la surprise en faisant tourner Fortnite avec une qualité élevée pour les graphismes. Une belle prouesse vis-à-vis du Redmi Note 10 qui n’allait pas au-delà du niveau « faible ». Cette configuration apporte donc une bonne fluidité au quotidien, que ce soit pour du multitâche ou pour faire tourner des applications et jeux 3D. De plus, l’interface de la marque MIUI 12 basée sur Android 11 offre une expérience clairement plaisante et fluide.

Comme à son habitude, Xiaomi met le paquet côté autonomie. Le Redmi Note 10S Lite embarque une grosse batterie de 5 000 mAh. Malgré un changement de processeur, l’endurance de l’appareil n’est pas affectée. Le smartphone peut être utilisé pendant deux jours avant de nécessiter d’une recharge complète et propose la charge rapide jusqu’à 33 W afin de récupérer rapidement des pourcentages : 50 % en 30 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 10S.

