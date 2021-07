B&You : 100 Go de 4G pour 12,99 euros par mois à vie, c’est le forfait du moment

B&You est de retour avec un nouveau forfait mobile sans engagement. Ce dernier propose pas moins de 100 Go de 4G pour seulement 12,99 euros par mois, à vie. Retrouvez tous les détails dans cet article.

Bouygues Telecom relance ses forfaits en exclusivité web en ce début d’été pour faire de l’ombre à la concurrence. B&You propose aujourd’hui, et pour une semaine seulement, un forfait mobile très intéressant de 100Go de 4G pour seulement 12,99 euros par mois. Un bon moyen de profiter de ses vacances tout en restant connecté !

Un forfait mobile chez B&You, c’est quoi ?

Appels, SMS, MMS illimités

100 Go en France et 15 Go en Europe

Un prix fixe à vie !

Le nouveau forfait B&You sans engagement avec 100 Go de data est disponible à 12,99 euros par mois. Cette offre est valable jusqu’au 27 juillet 2021.

Vous pouvez également opter pour le forfait 5 Go disponible à 4,99 euros par mois ou le forfait 160 Go à 14,99 euros par mois pour les mêmes conditions.

Un forfait complet à l’excellent rapport qualité prix

Cette promo temporaire de chez B&You propose des forfaits mobile sans engagement à prix réduit et à vie, c’est à dire, sans changement de prix même après un an. Ils comprennent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS et MMS illimités, mais uniquement vers un numéro français. Le gros avantage côté prix est que celui-ci n’augmente pas après une période donnée.

En ce qui concerne la data, l’enveloppe accordée en France s’élève à 100 Go pour le forfait que nous avons sélectionné. Avec le réseau de Bouygues Telecom, c’est la garantie de disposer d’une couverture 4G de qualité garantie sur tout le territoire. Cette quantité de données est largement suffisante pour répondre à tous ses besoins numériques mobiles, que ce soit pour écouter de la musique ou regarder des vidéos en streaming sans crainte d’être trop limité. On peut même penser à ce forfait dans le cas d’un utilisation via boîtier 4G dans des zones peu desservies par l’ADSL ou la Fibre.

Taillé aussi pour voyager à l’étranger

Internet n’est pas illimité en dehors des frontières françaises, mais une enveloppe de 15 Go est tout de même accordée à l’étranger. Ce montant de données 4G est largement suffisant pour rester en contact avec ses proches, pour naviguer sur Internet ou utiliser le GPS pour s’orienter par exemple.

Notez qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe. La conservation de votre numéro est par ailleurs gratuitement disponible en fournissant le code RIO de votre ligne.

Notre comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir d’autres offres, nous vous invitons à utiliser notre comparateur pour trouver le meilleur forfait mobile sans engagement qui correspond à vos besoins.