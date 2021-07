En solde, le casque Sennheiser HD 599 est à moins de 50 % sur Amazon

Sennheiser est une marque allemande spécialisée dans l'audio, mais ses produits sont souvent assez onéreux. Pour ce dernier jour des soldes, Amazon propose le modèle 599 HD Édition Spéciale de Sennheiser à moitié prix.

Sennheiser est réputé notamment pour la qualité de ses casques audio. Avec le HD 599, le constructeur va ravir les audiophiles pour qui un casque filaire reste le seul gage de qualité sonore en toute circonstance. Si cette édition spéciale est assez onéreuse, elle devient plus abordable aujourd’hui et passe sous la barre de 100 euros sur Amazon.

Les caractéristiques du Sennheiser HD 599

Un casque confortable au design premium

La conception E.A.R. (« Ergonomic Acoustique Raffinement »)

Un bon rendu sonore

Habituellement proposé à 199 euros, avec les soldes le casque Sennheiser HD 599 Édition Spécial est désormais à moitié prix sur Amazon.

Un casque confortable et léger

Le casque audio reprend les points forts qui ont fait le succès de la gamme, à savoir la légèreté et le confort. Avec son design soigné et épuré, le Sennheiser HD 599 ne pèse que 255 grammes. Malgré un châssis en plastique, le casque dispose de coussinets remplaçables recouverts d’un luxueux velours et un arceau matelassé, qui procure un confort pour les longues sessions d’écoute sans que vos oreilles ne ressentent pas de pression. Une fois posé sur la tête, on oublie vite sa présence.

Pour les amoureux de la musique

Le casque filaire dispose d’une conception circum-auriculaire ouverte et va permettre d’offrir une reproduction spatiale naturelle du son pour améliorer l’écoute. Cela est possible notamment avec la présence des haut-parleurs — ou transducteurs — de 38 mm de diamètre à chacun des deux écouteurs. Vous obtiendrez un son naturel et précis avec une bonne restitution des détails des musiques – avec une réponse des basses rapide et claire. Ses transducteurs s’appuient sur des bobines acoustiques en aluminium pour limiter au mieux les distorsions.

Pour satisfaire les plus puristes, Sennheiser équipe son casque de la technologie de transducteur à conception E.A.R. (« Ergonomic acoustic refinement »), qui canalise le signal audio directement dans vos oreilles pour une bonne immersion sonore.

Une connectique complète

Pour finir, le HD 599 est fourni d’origine avec un câble amovible de 3 mètres avec une prise jack de 6,35 mm et d’un adaptateur jack vers mini-jack.Il sera donc aisé de s’en servir sur tous types d’appareil d’écoute.

