Le modèle 128 Go du Xiaomi Mi 10T Lite 5G n’a jamais été aussi abordable que maintenant

Avec un Snapdragon 750G, un écran 120 Hz et 128 Go de stockage pour seulement 209 euros au lieu de 329 euros, le Xiaomi Mi 10T Lite 5G représente sans aucun doute le meilleur rapport qualité-prix du moment pour la marque chinoise. L'offre est uniquement disponible chez Rue du Commerce.

Le Xiaomi Mi 10T Lite est un smartphone 5G qui apporte une fiche technique très convaincante pour un prix assez contenu. Mais aujourd’hui, il devient plus abordable que jamais grâce à une remise inédite et immédiate de 120 euros sur le prix d’origine du modèle proposant 128 Go de stockage.

Les caractéristiques du Xiaomi Mi 10T Lite

Un écran 120 Hz adaptatif

La puissance du Snapdragon 750G

L’autonomie confortable et la charge rapide 33 W

Au lieu de 329 euros à son lancement, le Xiaomi Mi 10T Lite 5G (6+128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 209 euros chez Rue du Commerce, soit 36 % de réduction.

Un smartphone performant avec un écran (très) fluide

Le Mi 10T Lite est un smartphone abordable pour profiter de la 5G. Afin de rendre cela possible, Xiaomi a intégré à son terminal le Snapdragon 750G, une puce milieu de gamme de chez Qualcomm qui permet de se connecter au réseau ultra rapide tout en apportant des performances excellentes sur cette gamme de prix. Vous pourrez facilement faire tourner la majorité des jeux 3D du Play Store, par exemple.

C’est moins donc puissant que les Mi 10T classique et Mi 10T Pro équipés du Snapdragon 865, mais c’est amplement suffisant au quotidien. D’autant plus que le smartphone profite également d’ajout moderne comme le NFC, le Bluetooth 5.0 ou encore le Wi-Fi 6. Il va aussi se différencier de ses grand-frères au niveau du design, où l’emplacement du poinçon qui loge la caméra selfie dans l’écran est centré au lieu d’être positionné dans le coin gauche. Les bordures sont également un peu plus prononcées sur cette version Lite, mais la dalle de 6,67 pouces reste excellente, puisque Full HD+ avec un taux de rafraichissement adaptatif à 120 Hz.

Polyvalence photo et bonne autonome

Une autre différence se remarque au dos du téléphone. Le module photo est centré à la façon du Poco X3 et n’intègre évidemment pas un capteur principal de 108 mégapixels comme les modèles plus premium. Le Mi 10T Lite offre tout de même une belle polyvalence avec ses quatre capteurs de 64 + 8 + 2 + 2 mégapixels (mode macro à éviter) et assure une belle qualité des clichés lorsque les bonnes conditions lumineuses sont réunies. On regrette en revanche l’absence d’un mode nuit.

Comptez enfin 2 jours d’autonomie grâce à la batterie de 4 820 mAh du smartphone, si votre utilisation est modérée. C’est un bon score, surtout quand cela est couplé un système de charge rapide efficace, ici jusqu’à 33 W pour permettre au Mi 10T Lite de récupérer environ 75 % de son endurance en seulement 30 minutes. Évidemment, la charge sans fil n’est pas disponible à ce prix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi 10T Lite.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi 10T Lite.

Un forfait 5G pour mon smartphone 5G

Vous souhaitez profiter directement du récent réseau ultra rapide sur votre nouveau smartphone compatible ? Alors, voici notre comparateur des meilleurs forfaits 5G du moment.