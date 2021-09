Le Oppo Find X3 Neo devient encore plus excellent avec 200 € de réduction

Le Oppo Find X3 Neo est un smartphone milieu de gamme pour la marque, mais sa fiche technique se rapproche pourtant bien plus de ce que proposent les fleurons du marché. Proposé habituellement à 799 euros, son prix descend aujourd'hui jusqu'à 599 euros chez plusieurs e-commerçants.

Il est encore rare que les smartphones haut de gamme de la cuvée de 2021 profitent de promotions intéressantes, mais il arrive parfois que des exceptions dérogent à la règle. Aujourd’hui, c’est le Oppo Find X3 Neo qui est à l’honneur chez quelques revendeurs français, avec une réduction de 200 euros tout ronds sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir du Oppo Find X3 Neo

Son écran AMOLED incurvé de 6,55 pouces (FHD+, 90 Hz et HDR10+)

Ses grandes performances grâce au Snapdragon 865 + 12 Go de RAM

Sa compatibilité charge rapide jusqu’à 65 W : 100 % en 37 minutes

Au lieu de 799 euros à son lancement, le Oppo Find X3 Neo est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Amazon, à la Fnac et chez Darty.

Un design premium

Le Oppo Find X3 Neo est un smartphone milieu de gamme pour la marque, mais qui emprunte beaucoup d’éléments du segment premium. En regardant seulement sa face avant, il est presque impossible de le différencier avec la version Pro. On retrouve les mêmes bords incurvés sur les côtés et la même disposition pour le poinçon dans l’écran. Le format est toutefois légèrement un peu plus petit avec une dalle de 6,55 pouces, toujours AMOLED, mais cette fois-ci Full HD+ à 90 Hz, avec même une compatibilité HDR10+.

Et une fiche technique premium

Ce n’est pas tout, puisqu’il se permet également d’intégrer la puce qui a équipé de nombreux smartphones haut de gamme en 2020, le célèbre Snapdragon 865 compatible 5G. Loin d’être obsolète, cette configuration épaulée par 12 Go de RAM fait encore des merveilles, que ce soit pour naviguer fluidement sur Internet ou jouer à des jeux 3D dans des graphismes poussés à fond. Il embarque ensuite la même capacité de batterie que le Find X3 Pro, à savoir 4 500 mAh, mais pas de charge sans fil à l’horizon. Cependant, vous serez ravis d’apprendre que l’efficace charge rapide jusqu’à 65 W permet de récupérer 100 % en seulement 37 minutes, selon la marque.

Pas de microscope pour cette version Neo du smartphone chinois, mais tout de même une belle polyvalence photo assurée par quatre capteurs à l’arrière : le principal objectif de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 16 mégapixels, un téléobjectif de 13 mégapixels (muni d’un zoom optique x2) et un objectif macro de 2 mégapixels. La qualité est évidemment au rendez-vous, avec des modes (portrait, ultra grand-angle, etc.) pertinents et bien maîtrisés, dans l’ensemble. La caméra frontale est quant à elle de 32 mégapixels.

