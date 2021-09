La version 16+256 Go du smartphone premium compact d’Asus est bradée pour les French Days

Ça y est, la deuxième édition des French Days 2021 vient d'être lancée, et les e-commerçants ne perdent pas de temps. Les enseignes Fnac et Darty proposent la configuration la plus haute du dernier smartphone d'Asus en promotion. La version 16 + 256 Go profite alors d'une remise de 120 euros et passe de 819 euros à 699 euros.

Devoir faire le « grand écart » avec ses doigts et ne plus réussir à ranger son téléphone dans sa poche, c’est agaçant. Pour répondre aux besoins des consommateurs peu friands des grands formats, les marques ont redesigné leur smartphone dans un format plus compact sans pour autant sacrifier la fiche technique. C’est le cas d’Asus qui propose avec son Zenfone 8, un téléphone premium dans un format de seulement 5,9 pouces avec d’excellentes performances. À l’occasion des French Days, l’alternative Android de l’iPhone 12 mini devient plus abordable grâce à cette offre.

L’essentiel à retenir du Zenfone 8

Son format compact pour une meilleure prise en main

Sa puissance avec le Snapdragon 888 couplé à 16 + 256 Go

Un capteur principal de 64 mégapixels

Habituellement proposé au prix de 819 euros, le smartphone Asus Zenfone 8 avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros sur le site de la Fnac, et Darty. Une belle remise de 120 euros sur la plus haute configuration.

On trouve également la version Flip avec un écran plus grand de 6,67 pouces à 649 euros au lieu de 799 euros, pour le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

D’excellentes performances malgré son petit gabarit

Depuis qu’Apple a sorti la version mini de son iPhone, d’autres constructeurs ont tenu à s’aligner sur ce segment et diversifier leur gamme. Asus a sorti son Zenfone 8, un smartphone au format riquiqui avec un écran de 5,9 pouces, qui va permettre d’offrir une expérience en main très agréable. Si Asus a sacrifié la taille de son Zenfone 8, la marque n’a pas revu à la baisse ses performances. On retrouve donc une belle dalle OLED affichant une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Ainsi le smartphone assure une très bonne fluidité au quotidien et vous pourrez visionner vos contenus dans d’excellentes conditions.

Même sous le capot, le Zenfone 8 se trouve très performant. Il embarque une des plus puissantes puces de chez Qualcomm, la puce Snapdragon 888. Avec 16 Go de mémoire vive, le petit smartphone d’Asus s’impose sans souci comme l’un des téléphones Android les plus puissants du marché, que ce soit pour jouer à des jeux 3D ou faire du multitâche sans souffrir de ralentissement et garder un système ultra réactif. Ce smartphone est aussi tourné vers l’avenir, grâce à sa comptabilité avec le réseau 5G.

Une autonomie contenue et un module photo correct

Avec son petit format, le Zenfone 8 se trouve plus limité au niveau de l’autonomie, et embarque une batterie de seulement 4 000 mAh. C’est assez peu, quand on sait que certains concurrents proposent des batteries de 5 000 voir 6 000 mAh. Toutefois, le téléphone sera capable de tenir une journée avec une utilisation modérée. Le smartphone fait l’impasse sur la charge sans fil, mais vous pourrez compter sur le chargeur de 30 W pour récupérer tous les pourcentages en 1 heure et demie. À noter qu’il est certifié IP68 et possède une prise jack.

Quant à la photo, le smartphone d’Asus est composé de seulement deux capteurs : un principal de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 16 mégapixels. Ce module photo permet de capturer de beaux clichés et la possibilité d’enregistrer des vidéos allant jusqu’au 8K à 30 fps et aussi de la 4K jusqu’à 120 fps. On aurait souhaité un peu plus de polyvalence, mais cela reste très correct pour le prix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Zenfone 8 d’Asus.

