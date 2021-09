L’Asus Zenfone 8 Flip a droit à 150 € de réduction pour les French Days

Les French Days sont l'occasion de faire de très bonnes affaires sur les smartphones. C'est le cas aujourd'hui avec l'Asus Zenfone 8 Flip, qui se démarque nettement au niveau de ses capacités en photo par rapport au modèle classique. Son prix passe en effet de 799 euros à 649 euros chez Darty, Boulanger et à la Fnac.

Au printemps dernier, Asus a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones premium : les Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip. Si le premier modèle se démarque par son petit format pratique, le second propose ce que le Zenfone 7 Pro présentait déjà : un module photo ultra pratique, car capable de pivoter à 180°. De quoi rendre sa fiche technique encore plus intéressante. Pour les French Days, ce Zenfone 8 Flip un peu à part ne coûte plus aussi cher qu’auparavant, puisqu’il profite d’une réduction de 150 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’Asus Zenfone 8 Flip

Un grand smartphone de 6,67 pouces

Avec un écran OLED

Une caméra rotative

La puissance du Snapdragon 888

D’abord affiché à 799 euros, l’Asus Zenfone 8 Flip est désormais vendu à 649 euros chez Darty, Boulanger et à la Fnac à l’occasion des French Days.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant l'Asus Zenfone 8 Flip.

Un smartphone de taille, et puissant

S’il y a un point qui différencie les Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip, lancés au même moment, c’est bien la taille. En effet, le Zenfone 8 propose une diagonale de seulement 5,9 pouces… contre 6,67 pouces pour la version Flip ! Celles et ceux qui sont davantage attachés aux grands smartphones seront servis. Autrement, ce Zenfone 8 Flip intègre lui aussi un écran OLED Full HD+, avec un taux de rafraîchissement qui ne dépassera pas les 90 Hz (contre 120 Hz pour son camarade), qui assurera tout de même une belle fluidité d’exécution.

Le Zenfone 8 Flip ne lésine pas sur les performances grâce à sa puissante puce Snapdragon 888, dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, épaulée par 8 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, vous n’aurez aucun mal à faire tourner tout type de tâche, sans oublier certains jeux qui ne souffriront d’aucun ralentissement. Sachez également que ce smartphone est compatible avec la 5G et le Wi-Fi 6, et qu’il dispose de 256 Go de stockage, extensible jusqu’à 2 To avec une carte microSD.

Sans oublier le bloc photo rotatif

Le Zenfone 8 Flip est un smartphone un peu à part qui se distingue grâce à son module photo motorisé qui peut pivoter à 180°. Ainsi, il pourra aussi bien être utilisé au dos du smartphone qu’en mode selfie, afin de profiter de la même qualité, quel que soit le sens choisi. Vous remarquerez également que grâce à ce bloc rotatif, le smartphone est dénué de toute encoche. Plus concrètement, vous pourrez donc profiter d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un module ultra grand-angle de 12 mégapixels, ainsi qu’un module téléobjectif avec zoom optique 3x de 8 mégapixels.

Enfin, l’autonomie n’est pas en reste avec une batterie de 5 000 mAh, compatible avec la charge rapide, et rechargeable jusqu’à 30 W. En revanche, pas de charge sans fil pour lui.

