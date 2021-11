Le Samsung Galaxy S21 est à un prix incroyable grâce à cette offre sur Boulanger

Parmi les nouveaux fleurons de Samsung sortis en 2021, on trouve le Galaxy S21, qui profite d'une fiche technique puissante pour un prix plus contenu que les autres modèles de la gamme. Il l'est encore davantage actuellement chez Boulanger grâce à cette offre qui fait chuter le prix du smartphone à seulement 616,55 euros.

Cette année, la gamme de smartphones Samsung Galaxy S21 a succédé aux anciens et très bons S20. Le S21 classique a beau afficher un prix plus bas que les autres références de la lignée, la marque coréenne n’a pas pour autant choisi de faire mille concessions. Ce smartphone est donc très recommandable, et encore plus en ce moment, puisque son prix baisse de plus de 200 euros aujourd’hui.

Les points essentiels du Samsung Galaxy S21

Un design soigné

Un bel écran AMOLED + 120 Hz

Un module photo de qualité

Au lieu de 859 euros, le Samsung Galaxy S21 est actuellement affiché à 749 euros chez Boulanger, mais le prix baisse ensuite jusqu’à 616,55 euros en prenant en compte l’offre de reprise de 100 euros en choisissant l’option « Retrait en magasin » et l’ODR de 5% valable jusqu’au 15 novembre prochain.

Un design maîtrisé, même avec du plastique

Contrairement aux autres modèles de la gamme, le Samsung Galaxy S21, plus abordable, embarque un dos en plastique, et non en verre. Certes, ce choix est une petite concession pour ne pas faire grimper la facture, mais le smartphone reste tout à fait agréable en main, et la marque a soigné ses finitions. On appréciera aussi la légèreté permise par cette matière, le S21 ne pesant que 169 grammes.

Le S21 adopte par ailleurs un écran AMOLED de 6,2 pouces, en Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels), qui a l’avantage de proposer une très bonne luminosité. On pourra également profiter d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, qui se réglera donc automatiquement en fonction du contenu consulté. À noter que l’écran est protégé par du Gorilla Glass 7, pour réduire les risques de casse et de rayures.

Un smartphone puissant

Le Samsung Galaxy S21, comme le S21+ d’ailleurs, intègre la nouvelle puce Exynos 2100 gravée en 5 nm, épaulée par 8 Go de mémoire. Une configuration qui fournira une belle puissance au quotidien, autant pour des jeux 3D ou pour un usage plus standard. L’expérience utilisateur sera bien fluide, et la rapidité sera de mise pour switcher entre les applications du smartphone.

Côté photo, le modèle possède un module triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels à l’arrière. Même s’il sera moins polyvalent que celui du S21 Ultra, la qualité des clichés sera tout de même au rendez-vous, et le S21 pourra filmer des vidéos en 4K à 60 fps. Le capteur principal sera même capable de prendre des vidéos en 8K à 24 fps ou encore de zoomer sans perte jusqu’à X3.

Enfin, concernant l’autonomie, le S21 dispose d’une batterie de 4 000 mAh qui, selon notre test, nous a permis de tenir environ 8 heures avec un usage régulier à base de lecture vidéo en streaming, de navigation web, de réseaux sociaux et de quelques jeux peu gourmands.

