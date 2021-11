Fnac : le Macbook Air M1 passe enfin sous les 1 000 € pour le Black Friday

Fnac.com ayant choisi de mettre en ligne ses offres Black Friday une semaine en avant, on retrouve pour la première fois le MacBook Air M1 à moins de 1 000 euros chez le marchand français. Une aubaine pour celles et ceux qui ont l'habitude de commander chez eux.

Le MacBook Air M1 est sans aucun doute l’évolution la plus importante de la version grand public du laptop d’Apple. Même s’il ne change globalement pas d’apparence et qu’il dispose d’un bon nombre de pièces identiques à sa version précédente, il s’agit du premier ordinateur de la firme de Cupertino à être équipé d’un SoC Maison qui partage plus de similitudes avec ceux des iPhone que ceux qu’un PC portable habituel et c’est une très grande réussite.

Pourquoi le MacBook Air M1 est une vraie réussite ?

Des performances absolument exceptionnelles

Une excellente autonomie

Aucun bruit grâce à l’absence d’un système de ventilation

Enfin un bon clavier sur un MacBook (avec TouchID)

Les synergies avancées avec un iPhone et un iPad (iMessage, partage de connexion simplifié, Airdrop, Handoff, Sidecar)

Le MacBook Air M1 (256 Go) passe pour la première fois sous la barre des 1 000 euros sur Fnac.com, c’est sans aucun doute une excellente offre pour ceux qui recherchent un PC portable haut de gamme et ultra polyvalent sous macOS.

Une révolution dans le monde des PC portables

Le nouveau MacBook Air introduit donc une nouvelle puce M1, un SoC qui remplace donc les processeurs Intel sous-cadencés que l’on avait l’habitude de retrouver sur cette gamme de MacBook. C’est donc une puce qui se rapproche de celles que l’on a l’habitude de retrouver sur nos smartphones, mais qui n’en reste pas moins très puissante, elle est capable de supporter les applications les plus lourdes disponibles sur macOS sans ralentissement et même d’émuler les applications qui ne sont pas compatibles nativement avec une efficacité redoutable.

Même si Apple est encore allé plus loin avec les nouveaux SoC M1 Pro et M1 Max des nouveaux MacBook Pro, ceux-ci se montrent inutiles dans la majorité des usages permis par macOS sauf quelques besoins professionnels. Le MacBook Air M1 est donc une excellente machine pour ceux qui souhaitent avoir un PC portable à tout faire avec une grande autonomie et des finitions premium.

Une compatibilité avec macOS Monterey

Comme la très grande majorité des produits Apple, l’un de ses points forts est d’être compatible avec la dernière version et les futures itérations du système d’exploitation d’Apple. Ici, on retrouvera donc macOS Monterey qui introduit une nouvelle version de Safari et une meilleure synergie avec les autres produits Apple grâce à l’arrivée d’AirPlay sur Mac et une nouvelle fonctionnalité de commande universelle qui améliorera grandement Sidecar. On notera également une comptabilité à venir avec les prochaines versions de macOS avec un support que l’on imagine étendu grâce au SoC maison et des applications natives encore plus nombreuses à l’avenir.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

