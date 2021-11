Le Black Friday fait chuter le prix du Samsung Galaxy S21 à seulement 638 €

Lancé cette année, le Samsung Galaxy S21 profite d'une fiche technique puissante, sans pour autant afficher un prix trop élevé. C'est encore plus le cas pendant le Black Friday, puisqu'il passe de 859 euros à 638 euros sur Electro Depôt.

Succédant au très bon S20, le Samsung Galaxy S21 a l’avantage d’afficher un prix plus bas que les autres smartphones de la gamme, tout en promettant de très bons résultats dans son ensemble. Design, écran, puissance… Ses atouts sont nombreux. Autre très bon point : son prix, qui chute considérablement en ce Black Friday.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy S21

Un écran Super AMOLED + 120 Hz

Une bonne puissance pour tous les usages

Un module photo de qualité

Habituellement proposé à 859 euros, le Samsung Galaxy S21 est actuellement affiché à 638 euros chez Electro Dépôt. On le trouve également à 649 euros sur Amazon.

Un design avec du plastique, mais soigné

Les smartphones de la gamme S21 ne sont pas tous logés à la même enseigne au niveau du design. Si les modèles plus premium revêtent un dos en verre, le Galaxy S21 embarque un dos en plastique. Certes, cela ne fait pas rêver sur le papier, mais détrompez-vous : ce smartphone reste tout à fait agréable en main, et la marque a soigné ses finitions. On appréciera aussi la légèreté de cette référence, qui ne pèse que 169 grammes.

Le S21 adopte par ailleurs un écran Super AMOLED de 6,2 pouces, en Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels), protégé par du Gorilla Glass 7 pour réduire les risques de rayures, et qui a l’avantage de proposer une très bonne luminosité. Cet écran propose également un taux de rafraichissement adaptatif à 120 Hz, qui se réglera donc automatiquement en fonction du contenu consulté.

Un smartphone doté d’une belle puissance

Le S21 embarque un Exynos 2100, gravée en 5 nm, épaulée par 8 Go de mémoire. Une configuration qui fournira une belle puissance au quotidien, autant pour des jeux 3D en qualité Ultra ou pour un usage plus standard, et même du multitâche. En plus, cette puce apportera aussi une compatibilité avec le réseau 5G.

Cette puce promet également une meilleure consommation énergétique, ce qui va grandement améliorer l’autonomie. Avec sa batterie de 4 000 mAh, le S21 pourra tenir, selon notre test, environ 8 heures avec un usage régulier à base de lecture vidéo en streaming, de navigation web, de réseaux sociaux et de quelques jeux peu gourmands.

Un module photo qui tient ses promesses

Côté photo, le modèle possède un module triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels à l’arrière. Même s’il sera forcément moins efficace que celui du S21 Ultra, la qualité des clichés sera tout de même au rendez-vous, et le S21 pourra même filmer des vidéos en 4K à 60 fps. Le capteur principal sera même capable de capturer des vidéos en 8K à 24 fps ou encore de zoomer sans perte jusqu’à X3. À l’avant, on pourra compter sur une caméra de 10 mégapixels.

Afin d’en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S21

