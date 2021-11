Samsung Galaxy S21 ou iPhone 12 mini : lequel choisir pour le Black Friday ? (599 € chacun)

Pour cette fin de Black Friday, on retrouve le Samsung Galaxy S21 et l'iPhone 12 mini au même prix : 599 euros. Lequel choisir à ce prix ? Voici notre avis.

Le Black Friday est l’occasion de faire des économies importantes sur les flagships sortis il y a quelques mois. Deux offres très intéressantes permettent de faire descendre l’iPhone 12 mini et le Samsung Galaxy S21 à moins de 600 euros, voici nos recommandations pour faire le bon choix.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S21 ?

Son écran de 6,2 pouces AMOLED cadencé à 120 Hz

Ses excellentes photos polyvalentes

Son autonomie supérieure

Pour le Black Friday, le Samsung Galaxy S21 passe à 599 euros sur le Samsung Store au lieu de 799 euros avec le code promo SUPER50. De plus, Samsung offre un tracker SmarTag+ pour l’achat d’un Galaxy S21.

Pourquoi choisir l’iPhone 12 mini ?

Son format très compact

Ses excellentes performances

L’écosystème Apple et ses mises à jour sur le long terme

L’iPhone 12 mini profite d’un déstockage à 599 euros chez la Fnac et Darty au lieu de 689 euros habituellement pour le Black Friday.

Deux smartphones haut de gamme avec beaucoup de similitudes

Le Samsung Galaxy S21 et l’iPhone 12 représentent tous les deux l’entrée du haut de gamme chez les marques coréenne et américaine sortis à quelques mois d’écarts entre fin 2020 et début 2021. Format le plus compact de leurs gammes respectives, ils embarquent respectivement un écran AMOLED Full HD+ de 6,2 pouces pour le Galaxy S21 et de 5,4 pouces pour l’iPhone 12 mini. Ils sont tous les deux équipés d’un des derniers SoC de leurs marques gravé en 5 nm, épaulé par 8 Go pour le Samsung et de 4 Go pour l’iPhone. Même s’ils proposent tous les deux d’excellentes performances dans toutes les situations, la solution embarquée par l’iPhone se montre plus efficace grâce aux optimisations apportées par iOS.

Malheureusement, cela nécessite des sacrifices sur l’autonomie, car l’iPhone 12 mini embarque une mini batterie de 2 227 mAh qui, contrairement aux confortables 4 000 mAh du Galaxy S21, pourra lui porter préjudice pour tenir une journée complète. C’est un point qui a été corrigé sur l’iPhone 13 mini, mais cela reste toujours le talon d’Achille du 12 mini.

Mais aussi des différences majeures

Bien entendu, la principale différence entre les deux smartphones se situe au niveau de l’OS embarqué. Le Galaxy S21 tourne sous Android 12 avec l’interface OneUI 4 quand on retrouve iOS sur l’iPhone 12 mini actuellement en version 15.1.1 au moment où nous écrivons ses lignes. Avantage pour Apple sur ce point, l’avantage des iPhone sera sans aucun doute de bénéficier de nombreuses mises à jour et des nouveautés de l’écosystème d’Apple sur de nombreuses années. Du côté de Samsung, la marque coréenne garantit maintenant 4 ans de mises à jour sur ses flagships, mais on ne connait pas encore le nombre de mises à jour majeures d’Android dont bénéficiera le S21.

Pour se consoler, on pourra se reposer sur la solution photo très complète et polyvalente qu’offre le Samsung Galaxy S21 comme nous l’indiquons dans notre test avec ses 3 capteurs grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif. Ce dernier est absent sur l’iPhone 12 mini. Enfin, on appréciera le port USB C du Galaxy S21 qui contraste avec le vieillissant port lightning sur l’iPhone 12 mini. En bref, les deux smartphones se valent beaucoup et le choix devra surtout se porte sur le système d’exploitation : le confort cloisonné d’iOS sur l’iPhone 12 mini ou le très polyvalent Android avec OneUI sur le Samsung Galaxy S21.

