Amazon baisse le prix de l’iPad Pro 11 M1 (2021) lors du Cyber Monday

L'iPad Pro 2021 reprend le design de son prédécesseur, mais offre davantage de puissance s'est récemment grâce à la présence de la puce Apple M1. Si vous avez envie de céder à la tentation de la nouvelle tablette de la Pomme avec la puce M1, elle profite de 90 euros de réduction sur Amazon. Elle passe de 899 euros à 809 euros dans sa version 128 Go.

Toutes aussi puissantes que les récents Macbook Air et Pro (13 pouces) ou encore iMac et Mac Mini, les dernières tablettes Pro d’Apple s’équipent, elles aussi du nouveau processeur Apple Silicon M1. Avec une telle configuration, la firme californienne affirme son statut de leader sur le secteur des tablettes, en délivrant un appareil performant avec une expérience utilisateur fluide. Et bonne nouvelle aujourd’hui elle bénéficie de près de 90 euros de remise sur son prix d’origine.

Les points clés de l’iPad Pro 11 M1

Son écran Liquid Retina Pro Motion 120 Hz

Sa grande puissance délivrée par la puce Apple M1

L’amélioration des caméras, haut-parleurs et micros

Initialement au prix de 899 euros, l’Apple iPad Pro 11 M1 (128 Go + Wi-Fi) devient moins cher sur Amazon car il est actuellement en promotion à 809,99 euros, soit 10 % de remise immédiate.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPad Pro 11 M1.

Esthétiquement la même qu’avant mais avec un SoC plus puissant

L’iPad Pro 2021 vient succéder au modèle précédent sans toutefois se démarquer de lui en conservant le même design. Ce nouveau modèle M1 est rigoureusement le même que l’iPad Pro 11 pouces de 2020 avec une dalle borderless et des angles arrondis. Mais s’il faut compter sur la version 12,9 pouces pour profiter de la technologie Mini Led, ce modèle propose tout de même un bel écran Liquid Retina de 11 pouces compatible HDR et Pro Motion jusqu’à 120 Hz. La tablette proposera une excellente fluidité et une bonne qualité d’image.

La principale évolution réside plutôt à l’intérieur de l’appareil, car Apple décide d’intégrer sur sa tablette professionnelle son processeur maison : la puce M1, basée sur une architecture ARM. Celle-ci équipe déjà les récents MacBook, Mac Mini et iMac. Même si la firme de Cupertino a sorti récemment deux nouvelles puces, déjà très prometteuses, la puce maison de première génération a encore de très beaux jours devant elle. Avec cette configuration, vous êtes assurée d’avoir une tablette réactive, elle apporte un boost de puissance considérable, avec des performances jusqu’à 40 % plus rapides que la génération précédente de l’iPad Pro, qui lui permet de se mesurer aux ordinateurs personnels. De plus, l’iPad Pro embarque désormais un port USB-C compatible Thunderbolt 4, ce qui devrait assurer encore plus de rapidité et de polyvalence à l’appareil.

Avec des nouveautés centrées sur les appels vidéos

Le télétravail étant de plus en plus fréquent, Apple a jugé bon d’améliorer la qualité sonore. La tablette profite de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. À cela s’ajoutent cinq micros annoncés de « qualité studio » pour un rendu excellent au niveau des voix, même si l’environnement n’est pas tout à fait calme autour de vous. Une fonction Cadre Centré est aussi de la partie qui va permettre de vous placer constamment au milieu de l’écran de votre interlocuteur si vous bougez, et même de zoomer ou dézoomer si besoin. Si par exemple une personne entre dans le champ de vision, la caméra s’ajuste pour permettre d’afficher l’ensemble des personnes. Tout cela est possible grâce à un capteur ultra grand-angle à l’avant de 12 mégapixels. Au dos on retrouve un ultra grand-angle de 10 mégapixels ainsi qu’un capteur LiDAR, qui a notamment l’avantage de fournir le suivi de mouvement et la détection 3D, en plus de mesurer la profondeur— très pratique pour la réalité augmentée.

Cependant, au niveau de l’autonomie, la marque à la pomme n’améliore pas la durée de sa tablette et propose toujours une dizaine d’heures avant de tomber en rade de batterie. Ce qui est assez étonnant, lorsqu’on sait que la puce M1 a permis d’accroître l’endurance des ordinateurs portables d’Apple, malheureusement ça ne sera pas le cas de cette tablette.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’iPad Pro 11 M1.

