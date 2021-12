Free prépare les fêtes avec son nouveau forfait en série limitée (90 Go pour 10,99 €/mois)

L'opérateur Free mobile modifie aujourd'hui la quantité de données 4G attribuée à son forfait série Free, en passant de 80 à 90 Go pour 10,99 euros par mois.

Ce n’est pas parce que c’est la fin de l’année que les opérateurs sont en retrait, bien au contraire ! Aujourd’hui, c’est Free Mobile qui dégaine une nouvelle série limitée de son forfait 4G avec 90 Go pour 10,99 euros par mois pendant un an. L’occasion idéale pour changer de forfait mobile pour en profiter pendant les fêtes.

Le forfait Série Free en quelques mots

Une offre sans engagement

Les appels, SMS et MMS illimités

Avec 90 Go en France et 10 Go en Europe/DOM

Prix bas pendant un an

Jusqu’au 4 janvier 2022, le forfait mobile Série Free 4G+ 90 Go est disponible au prix de 10,99 euros par mois pendant un an. Cette offre est valable pour tout le monde, même sans être abonné Freebox. Par la suite, vous migrerez automatiquement vers l’offre Free 5G à 19,99 euros par mois avec 150 Go de data.

Si vous n’êtes d’ores et déjà pas intéressés d’aller au-delà de l’avantage promotionnel, n’oubliez pas d’utiliser notre outil dédié pour vous rappeler la fin de votre avantage.

Que propose ce forfait chez Free Mobile ?

Les forfaits Free sont d’abord sans engagement, ce qui signifie qu’il est possible de résilier à tout moment, même avant la fin du changement de prix. Ils proposent les appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que les SMS et MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et en DOM (hors Mayotte). Vous pouvez même piloter votre forfait et obtenir une assistance si nécessaire via l’application Free Mobile afin de gérer ses options, consulter ses historiques et même télécharger ses factures.

Un montant de 4G+ conséquent 👇

L’enveloppe 4G+ proposée par ce forfait chez Free est de 90 Go. Elle est donc pensée pour répondre à vos besoins numériques sans crainte d’être limité. Cela passe par les applications de vidéo à la demande, de la navigation intensive sur les réseaux sociaux ou même le jeu en streaming qui se démocratise toujours plus sur mobile. Nous vous conseillons donc ce forfait si votre consommation de data mobile est importante. Il est aussi tout indiqué dans le cas où vous souhaiteriez en faire profiter votre famille et ami grâce au partage de connexion ou via une box 4G.

Ce forfait vous fait également disposer d’un montant de data de 10 Go par mois depuis Europe et DOM. Cela sera utile si jamais vous avez besoin d’utiliser votre GPS ou de consulter quelques informations sur place sans avoir à payer un supplément.

Une fois la première année terminée, vous bénéficiez alors d’un forfait 5G à 19,99 euros par mois, là encore résiliable à tous moment. Si vous possédez un mobile compatible, vous pourrez alors profiter d’une connexion ultra rapide pour l’ensemble des services numériques de votre quotidien.

Les informations complémentaires

Sachez tout de même que l’opérateur Free utilise majoritairement la banque-fréquence de 700 MHz. En France, il existe 23,384 des antennes de cette fréquence sur les 100 842 disponibles. Il est donc nécessaire de posséder un smartphone compatible avec cette fréquence afin d’en profiter pleinement.

Nous vous proposons donc notre guide dédié des smartphones compatibles afin de profiter de ce forfait dans les meilleures conditions.

Notez qu’il est enfin nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription !

