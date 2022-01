Le prix de l’Oppo Find X3 Neo devient bien plus intéressant pendant les soldes

Le Find X3 Neo d’Oppo se pare de caractéristiques empruntées au segment premium : écran AMOLED, processeur puissant et belle polyvalence photo. Il devient encore plus intéressant actuellement puisqu’aujourd’hui son prix devient bien plus avantageux qu’à sa sortie. Il passe à 542 au lieu de 799 euros au départ.

Les soldes permettent de faire de bonnes affaires sur les smartphones actuels d’Oppo. Avec presque un an d’existence, le Find X3 Neo reste un smartphone très recommandable. Sa fiche technique équilibrée prouve son efficacité au quotidien et devient le parfait compromis pour avoir un smartphone premium sans payer le prix fort. Voilà qu’à présent ce dernier profite de plus de 250 euros de réduction sur son prix d’origine.

Les points forts de l’Oppo Find X3 Neo

Sa dalle AMOLED incurvé de 6,55 pouces (FHD+, 90 Hz et HDR10+)

Son processeur Snapdragon 865 compatible 5G

La bonne polyvalence de son module photo

Sans oublier sa charge rapide jusqu’à 65 W

Initialement à 799 euros, le Oppo Find X3 Neo se trouve à présent aux alentours des 600 euros mais c’est sans compter la période des soldes. Aujourd’hui il est possible de se le procurer à 542 euros en utilisant le code RAKUTEN30 sur le site Rakuten via le vendeur Ubaldi.

Retrouvez l'Oppo Find X3 Neo à 542 € sur Rakuten RAKUTEN30

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le smartphone Oppo Find X3 Lite.

Un smartphone qui a des allures premium

Le Oppo Find X3 Neo est un smartphone milieu de gamme pour la marque, comportant tout de même une fiche technique quasi premium. Rien qu’aux premiers regards, il est difficile de les différencier de la version Pro. Il profite des mêmes bords incurvés sur les côtés et la même disposition pour le poinçon dans l’écran. Il dispose d’une dalle OLED de 6,55 pouces affichant une définition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels). Pas de 120 Hz, mais avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz vous profiterez d’une navigation fluide. Il a même droit à une compatibilité HDR10+.

Une fois retourné, le X3 Neo dévoile un module photo avec quatre capteurs : le principal objectif de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 16 mégapixels, un téléobjectif de 13 mégapixels (muni d’un zoom optique x2) et un objectif macro de 2 mégapixels. On ne retrouve pas de microscope comme sur la version Pro, mais ce modèle offre une belle polyvalence. La qualité est au rendez-vous, vous pourrez ainsi capturer des clichés d’aussi bonne qualité. Le smartphone assurera aussi côté prise de vidéo la nuit grâce à un mode très efficace. Quant à la caméra frontale, elle est de 32 mégapixels.

Et qui se confirme avec sa fiche technique solide

Propulsé déjà par un grand nombre de smartphones haut de gamme sorti en 2020, le X3 Neo tire avantage de la puissante puce Snapdragon 865 (compatible 5G) couplée avec 12 Go de RAM. Loin d’être obsolète, cette configuration fait encore des merveilles. Elle sera suffisamment puissante pour soutenir la cadence, que ce soit pour lancer des applications gourmandes ou bien des jeux 3D. Le smartphone tourne actuellement sous Android 11 et est équipé de la dernière version de l’interface de Oppo : ColorOS 12 depuis peu. Cette interface profite d’un grand ravalement de façade très appréciable. L’expérience utilisateur n’en que meilleure. À noter que le smartphone dispose d’un stockage confortable : 256 Go.

Pour finir, le téléphone dispose d’une batterie de 4 500 mAh et pourra tenir une bonne journée avant de tomber en rade de batterie, selon votre utilisation. Son grand atout repose surtout sur sa charge rapide Vooc jusqu’à 65 W, qui permet de récupérer un bon nombre de pourcentages en peu de temps. Comptez seulement 35 minutes pour le recharger de 0 à 100 %.

Retrouvez l'Oppo Find X3 Neo à 542 € sur Rakuten RAKUTEN30

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones en 2022 ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.