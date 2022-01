Sony Xperia 5 III : ce smartphone premium et compact baisse son prix pendant les soldes

Petit frère du Xperia 1 III, le Sony Xperia 5 III dispose d'une fiche technique puissante, mais son principal défaut, c'était son prix un peu trop élevé. Heureusement, à l'occasion des soldes d'hiver qui se poursuivent cette semaine, ce modèle devient un peu moins onéreux et passe de 999 euros à 849 euros chez Amazon, Boulanger, Darty et à la Fnac.

Le Sony Xperia 5 III 5G a beau être une version moins performante que son grand frère premium, le Xperia 1 III, il a tout de même bien des arguments à faire valoir, notamment son format compact. Malheureusement, et nous l’avons regretté lors de notre test, ce smartphone est beaucoup trop onéreux en temps normal. Mais, c’est pendant les soldes qu’il devient enfin nettement plus attractif grâce à une réduction de 150 euros.

Les points essentiels du Sony Xperia 5 III

Un écran AMOLED de 6,1 pouces 120 Hz

De bonnes performances

Un module photo efficace

Habituellement affiché à 999 euros, le Sony Xperia 5 III est désormais disponible à 849 euros chez Amazon, Boulanger, Darty et à la Fnac.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant le Sony Xperia 5 III. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone aux lignes très Xperi-esque

Au niveau de son design, le smartphone Sony Xperia 5 III ressemble aux autres modèles de la série haut de gamme de la marque. On retrouvera donc un format en forme de monolithe noir, mais cette fois-ci avec des angles plus arrondis par rapport au flagship Xperia 1 III, qui est quant à lui totalement plat. Le Xperia 5 III est aussi plus léger que son grand frère, avec un poids de 168 g contre 181 g. On a donc droit ici à un smartphone plus compact et facile à prendre en main. Petit bonus : ce modèle est doté de la certification IP68, il sera donc résistant à l’eau et à la poussière.

Concernant son écran, ce dernier embarque une dalle AMOLED de 6,1 pouces, qui dispose par ailleurs d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter qu’il passera à 60 Hz si le mode économie d’énergie est activé, ou si le smartphone chauffe trop. Le mode 60 Hz pourra aussi être activité de façon manuelle. Comme nous l’avons remarqué dans notre test, la qualité d’affichage sera très agréable, avec une bonne luminosité. Il sera en plus compatible HDR10+, ce qui assurera une belle couverture des différents spectres colorimétrique.

Des performances de haut niveau et de belles photos

Le Sony Xperia 5 III peut se vanter de fournir une belle puissance au quotidien. Et ce, grâce à son processeur Snapdragon 888, un SoC haut de gamme. Celui-ci sera épaulé par 12 Go de mémoire vive. Résultat de ce combo : des performances au rendez-vous, une utilisation fluide et des lancements d’application rapides. Il sera même possible de faire tourner des jeux gourmands. Et bien sûr, ce smartphone est compatible 5G.

Côté photo, le Sony Xperia 5 III intègre un module de 3 capteurs : un capteur principal de 12 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 12 mégapixels également, avec zoom optique de 2,9x à 4,4x. Fort de son expérience en matière d’appareils photo numériques, Sony a davantage misé sur les capacités physiques de ses capteurs que sur les algorithmes, contrairement à d’autres marques. Ainsi, le Xperia 5 III donne droit à des clichés bien détaillés, aux contrastes bien gérés et à la colorimétrie fidèle à la réalité, avec en plus un mode nuit très efficace. Seul bémol : un effet de lissage un peu trop marqué dans certaines situations.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, le Sony Xperia 5 III renferme une batterie de 4 500 mAh, ce qui devrait en théorie le faire tenir une journée et demie avec un usage modéré. Avec un usage plus intensif, et notamment avec le mode 120 Hz activé, vous devriez pouvoir l’utiliser durant une journée de travail (ou une demi-journée en temps normal) sans problème. Le smartphone s’accompagne par ailleurs d’un chargeur de 30W, et sa recharge totale prendra 1h45 environ.

Si vous souhaitez en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Sony Xperia 5 III.

