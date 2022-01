Sony WH-XB910N : ce casque à réduction de bruit active est soldé à -25 %

En fin d'année 2021, Sony a dévoilé son nouveau casque WH-XB910N. Celui reprend un certain nombre de caractéristiques que l'on trouvait déjà dans le 1000XM4, tout en maintenant un prix beaucoup plus contenu. Et c'est encore davantage le cas pendant ces soldes d'hiver, puisque le prix du WH-XB910N passe de 199 euros à 149 euros sur Amazon, Boulanger, Darty et à la Fnac.

Si Sony est bien plus connu pour lancer des casques audio premium plutôt onéreux (comme le très apprécié WH-1000XM4), la marque n’oublie tout de même pas les plus petits budgets. En septembre dernier, elle a ainsi lancé un casque à moins de 200 euros, le WH-XB910N, qui propose non seulement la réduction de bruit active, mais également un accent mis sur les sonorités graves. Pour découvrir cette signature sonore originale à moindre coût, il faudra profiter des soldes et de la réduction de 50 euros appliquée en ce moment sur ce casque.

Les points essentiels du Sony WH-XB910N

Un casque très confortable

Une bonne réduction de bruit active

Une signature sonore portée sur les graves

D’abord proposé à 199 euros, le casque sans fil Sony WH-XB910N est désormais disponible à 149 euros sur Amazon, Boulanger, Darty et à la Fnac.

Un casque confortable sur la durée

Le casque Sony WH-XB910N dispose d’un format circum-aural, c’est-à-dire qu’il englobera vos oreilles au lieu de simplement se poser sur elles. Au sommet de l’arceau, un rembourrage en mousse à mémoire de forme a été ajouté, de quoi maximiser le confort de ce modèle, même durant des sessions d’écoute prolongée. Sony reste donc fidèle à son identité et propose là encore un casque agréable à porter tout au long de la journée. D’autant plus que celui est plutôt léger, puisqu’il ne pèse que 252 g.

Une réduction de bruit satisfaisante et une signature sonore originale

Comme le WH-1000XM4, le casque WH-XB910N propose lui aussi la réduction de bruit active, qui sera plutôt efficace sur les basses fréquences. Ainsi, vous parviendrez à vous isoler correctement face aux bruits de moteur dehors. Les bruits de circulation resteront en revanche audibles, de même que des conversations dans certaines situations. Mais comme nous l’avons noté lors de notre test, le mode transparence sera vraiment plaisant. Pour passer de ce mode au mode de réduction de bruit active en un clin d’œil, les boutons de contrôle seront facilement accessibles sur le casque.

Concernant l’audio de ce casque, la signature sonore sera bien plus riche en basses fréquences, comme c’est le cas sur les autres modèles de la série Sony XB (Extra Bass). Celles et ceux qui préfèrent les sonorités graves seront donc servis. Les fréquences medium seront quant à elles en retrait, tandis que le registre aigu sera bien présent. En résumé, la signature sonore ne sera pas neutre, mais aura bien du caractère. L’égaliseur présent dans l’application de contrôle Sony Headphones sera toutefois là si vous souhaitez moduler cette signature pour la rendre plus conventionnelle.

Une application riche en possibilités

Justement, en parlant de cette application, celle-ci regorge d’options pour enrichir l’expérience avec le casque. Outre l’égaliseur, l’app propose aussi un contrôle adaptatif du son. Concrètement, la réduction de bruit active, le mode transparent et l’égalisation du son pourront s’activer ou se désactiver selon les conditions dans lesquelles se trouve l’auditeur : assis, en déplacement, dans la rue, dans divers lieux identifiés… L’utilisateur pourra même définir lui-même plusieurs scénarios et personnaliser des profils différents (activer l’ANC dans un environnement prédéfini, par exemple).

Une autonomie exemplaire

L’autre atout de ce Sony WH-XB910N, c’est sans conteste son autonomie. Avec la réduction de bruit activée, lors de notre test, nous avons pu tenir 33 heures environ à 50 % du volume Bluetooth de notre smartphone et sans égalisation, pour 30 heures annoncées. La batterie se recharge quant à elle en un peu plus de 3 heures avec un chargeur de 10 W.

Enfin, notez que le WH-XB910N est simple à associer à un smartphone grâce à la connexion Bluetooth 5.2, et que le Bluetooth multipoint sera aussi de la partie. Cela vous permettra d’utiliser le casque avec deux périphériques simultanément.

Si vous souhaitez en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du casque Sony WH-XB910N.

