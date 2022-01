L’Apple Watch Series 7 est en forte promotion pour les soldes d’hiver

L'Apple Watch Series 7 a fait son arrivée sur le marché en fin d'année dernière. Et la marque à la pomme n'a pas lésiné sur les améliorations. Malgré sa récente sortie, on peut déjà trouver cette montre connectée à 344,99 euros au lieu de 429 euros sur Rakuten.

C’est en même temps que la révélation de l’attendu iPhone 13 qu’Apple a dévoilé sa nouvelle montre connectée, fin septembre 2021 : l’Apple Watch Series 7. Même si la firme de Cupertino propose déjà un produit de pointe depuis des années, quelques améliorations ont tout de même été apportées dans cette nouvelle version qui devient encore plus agréable à utiliser au quotidien. La Series 7 a beau avoir vu le jour tout récemment, on la trouve tout de même vraiment moins chère qu’à son lancement pendant ces soldes.

Les points essentiels de l’Apple Watch Series 7

Un écran plus grand (41 mm) et plus lumineux

Une charge plus rapide

Une montre aux multiples fonctions sport et santé

Habituellement proposée à 429 euros par les e-commerçants, la montre connectée Apple Watch Series 7 (GPS) est actuellement vendue à 344,99 euros sur Rakuten. À noter qu’il s’agit d’un modèle importé et expédié depuis Hong-Kong. Par ailleurs, si vous adhérez au Club R, vous cumulerez 17,25 euros pour les utiliser sur vos prochains achats sur le site.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple Watch Series 7. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un boîtier plus grand et un Always-On plus lumineux

Si à première vue, l’Apple Watch Series 7 ne diffère pas grandement de la version précédente, un petit changement a tout de même été apporté sur l’écran. En effet, le boîtier mesure désormais 41 mm au lieu de 40 mm (pour la plus petite taille), et l’écran est 50 % plus épais, et beaucoup plus résistant aux chocs grâce à sa conception un brin différente. Mais surtout, la zone d’écran est maintenant 20 % plus grande que sur la Series 6, et ce, grâce notamment à l’affinement des bordures.

L’écran Always-On (la fonctionnalité qui permet à l’écran de rester toujours allumé) gagne également en luminosité, ce qui rendra les informations lues encore plus visibles, même quand la montre ne sera pas activée en tournant votre poignet. Bien sûr, cette fonctionnalité peut être désactivée à tout moment. Autre ajout majeur : la marque à la pomme a ajouté un clavier à sa montre pour faciliter l’écriture de messages et de mails.

Une puissance toujours au rendez-vous

L’Apple Watch Series 7 est propulsée par un processeur S7. Mais selon la marque, la puissance reste semblable à celle fournie par le System-in-Package de la Series 6. En revanche, le processeur est capable de mieux gérer le plus grand écran et le Always-On plus lumineux. Résultat : la navigation est fluide, et le lancement des applications toujours aussi rapide, pour un fonctionnement encore plus agréable avec votre iPhone.

Une batterie de capteurs pour surveiller votre forme

Outre ses performances, la Series 7 est également toujours aussi efficace sur le suivi des activités sportives. Pour ce faire, elle embarque une multitude de capteurs : un gyroscope, un GPS, un accéléromètre, une boussole, un altimètre, et même un altimètre barométrique plus économe en énergie. De quoi vous épauler durant vos sessions sportives, que vous ayez opté pour du vélo, de la marche, du yoga ou même de la natation (la montre est d’ailleurs toujours étanche jusqu’à 50 m). Le nombre de calories brûlées, le nombre de pas effectués ou encore le nombre d’étages montés seront également enregistrés.

La montre connectée reste également une très bonne alliée pour garder un œil sur votre santé. Suivi de la fréquence cardiaque, réalisation d’un ECG (électrocardiogramme et signalement de fibrillation auriculaire, d’arythmie cardiaque), suivi du taux d’oxygène dans le sang, suivi du sommeil… L’Apple Watch Series 7 sera une véritable aide au quotidien. La montre assure également la détection de chute, qui permet d’alerter vos proches ou les secours si vous restez immobile au sol trop longtemps. Et maintenant, elle peut aussi détecter des chutes à vélo.

Enfin, concernant son autonomie, nous avons pu tenir 24 heures sans la recharger lors de notre test. Une durée qui pourra diminuer en cas d’utilisation intensive, évidemment. Mais la principale nouveauté sur cet aspect, c’est bien la compatibilité avec la charge rapide que propose désormais le socle de recharge par induction fourni.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch Series 7.

