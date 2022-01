La nouvelle tablette Samsung Galaxy Tab A8 est déjà en promotion pour les soldes

Si vous souhaitez investir dans une tablette à un prix contenu, la Samsung Galaxy Tab A8 (2021) pourrait bien vous correspondre. Performant et doté d'une bonne autonomie, ce nouveau modèle est proposé avec un bon rapport qualité-prix. Il est d'ailleurs déjà disponible en promotion à 229 euros au lieu de 249 euros.

La Galaxy Tab A8 est la nouvelle tablette entrée de gamme de chez Samsung. Elle vient renforcer le catalogue du constructeur, qui a d’ailleurs opéré quelques changements au niveau du processeur pour apporter plus de fluidité et de rapidité à sa tablette abordable. Elle profite du savoir-faire coréen avec un prix accessible, lequel est d’ailleurs aujourd’hui encore plus réduit grâce à cette promotion lors des soldes.

Ce qu’il faut retenir de la Galaxy Tab A8

C’est une tablette au design fin et élégant

Avec de meilleures performances par rapport à l’ancienne génération

Qui peut compter sur autonomie solide

Et une expérience utilisateur fluide sous One UI

Lancée au prix de 249 euros il y a quelques jours seulement, la tablette Samsung Galaxy Tab A8 (3+32 Go) voit son prix baisser lors des soldes d’hiver et passe à 229 euros sur le site Electro Dépôt. Elle est également en promotion au même prix chez Samsung, Cdiscount, Ubaldi, Rue du Commerce, la Fnac et Darty.

Un écran plus grand, mais une tablette toujours aussi compacte

La Samsung Galaxy Tab A8 prend la relève de la A7, et ce nouveau modèle apporte quelques changements qui sont bien accueillis. À commencer par l’écran qui devient plus immersif avec sa diagonale de 10,5 pouces, et ses bordures de 10,2 mm. En agrandissant l’écran, Samsung offre une meilleure expérience visuelle, et même si on a affaire à du LCD (FHD+) et non de l’OLED, la Tab A8 est suffisante pour regarder vos contenus préférés. La marque ajoute même quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour améliorer la qualité sonore.

Autre atout de ce nouveau modèle, c’est son design qui a été revu. Elle se rapproche fortement de la tablette Realme, car celle de Samsung profite également d’une conception tout en finesse avec seulement 6,9mm d’épaisseur. Pour de l’entrée de gamme, ces finitions sont très appréciables d’autant plus qu’elle est dotée d’un cadre métallique élégant, rappelant celui des modèles plus premium. De plus, elle offre une excellente prise en main, pour vous accompagner partout en déplacement. C’est la tablette idéale pour répondre aux besoins de toute la famille.

Un léger gain de puissance bienvenue

Rappelons que la Samsung Galaxy Tab A8 2021 se positionne comme une tablette plutôt entrée de gamme. Ses caractéristiques restent donc assez modestes. Pour cette nouvelle génération, Samsung a tout même tenu à améliorer l’efficacité de son produit. C’est pourquoi les principaux changements interviennent au niveau du processeur et de la carte graphique. Si la firme sud-coréenne ne communique pas sur le SoC utilisé, elle annonce que la puissance a été améliorée de 10 % pour plus de fluidité et de rapidité. Nous savons qu’il s’agit d’une puce octa-core cadencée à 2 GHz. Elle devrait donc se montrer efficace tous les usages classiques d’une tablette moderne : jouer à des jeux 2D disponibles sur le Play Store, regarder des vidéos, surfer sur Internet ou les réseaux sociaux et tout ça sans aucune difficulté. De plus, elle possède un lecteur de cartes microSD afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins jusqu’à 1 To. De quoi en ravir certains qui peuvent être très vite limités avec 32 Go de stockage interne.

Bien évidemment, cette tablette s’accompagne de l’interface One UI de Samsung qui est fluide, intuitive et s’adapte correctement au format. Côté photo, la Galaxy Tab A8 propose une caméra de 8 mégapixels avec autofocus au dos et une caméra selfie de 5 mégapixels. Une faible qualité, mais qui reste convenable pour converser en visio avec vos proches et réaliser quelques clichés à la volée. Pour finir, côté autonomie, Samsung propose la même grande batterie de 7 040 mAh. Avec une telle capacité, la batterie peut faire tenir l’appareil pendant au moins 2 jours en utilisation classique. Si la charge se fait via USB-C, la charge rapide n’est que de 15W… la tablette mettra donc un moment pour faire le plein de batterie.

