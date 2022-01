Le prix du Samsung Galaxy S21 FE dégringole même pas un mois après la sortie

Le Samsung Galaxy S21 FE est disponible depuis moins d'un mois et il bénéficie d'ores et déjà d'une belle baisse de prix. En effet, pour les soldes d'hiver, le nouveau smartphone sud-coréen passe de 759 euros à seulement 609 euros chez Boulanger. Voici comment profiter de l'offre.

On l’a attendu pendant longtemps le Samsung Galaxy S21 FE. C’est un très bon smartphone, qui apporte évidemment son lot de nouveautés par rapport à l’ancien modèle, mais on pouvait lui reprocher un positionnement tarifaire un peu élevé en comparaison d’un S21 classique qu’on peut désormais trouver aux alentours de 600 euros avec une promotion. Mais aujourd’hui, le prix du nouveau smartphone sud-coréen devient bien plus intéressant avec une réduction de 150 euros.

Les points clés du Samsung Galaxy S21 FE

Une certification IP68 (la plus haute)

Un écran AMOLED de 6,4 pouces à 120 Hz

Un puissant Snapdragon 888 compatible 5G

Un appareil photo aux fonctionnalités pratiques

Au lieu de 759 euros habituellement, le Samsung Galaxy S21 FE est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 609 euros chez Boulanger. Pour obtenir ce prix, il suffit de choisir l’option « Retrait en magasin » pour bénéficier d’une première remise de 100 euros puis de saisir le code promo S21FE50 pour rajouter une deuxième réduction de 50 euros. De plus, des écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 2 (d’une valeur de 149 euros) sont offerts en s’ajoutant automatiquement dans le panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S21 FE. Le tableau se met à jour automatiquement.

Il ressemble aux Galaxy S21…

Le Samsung Galaxy S21 FE reprend dans les grandes lignes le design des S21 classiques, mais il y a quelques subtilités qui permettent de le différencier. Tout d’abord, le coloris au dos se prolonge sur le module photo, alors que les autres S21 proposaient un coloris argenté bien distinctif pour celui-ci. On note également que le smartphone abandonne l’aluminium pour laisser place à du plastique, mais les finitions sont assez exemplaires pour avoir une bonne préhension. Ensuite, on remarque que la taille est différente. Avec un écran de 6,4 pouces, le S21 FE est légèrement plus grand que le S21 et plus petit que les S21 Plus et S20 FE.

Comme les autres (à l’exception du S21 Ultra), la dalle du smartphone est plate et fait apparaitre un poinçon discret en haut au centre, où les bordures autour sont assez prononcées. La qualité est évidemment de mise avec la technologie AMOLED pour afficher des contrastes infinis à l’écran, qui plus est en Full HD+ (2 340×1 080 pixels) avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz. La face avant est protégée par du Gorilla Glass Victus et on retrouve même une certification IP 68 pour assurer une certaine résistance contre la poussière et l’immersion dans l’eau.

… mais la fiche technique est différente

La fiche technique n’est cependant pas tant que ça similaire aux smartphones dont le S21 FE s’inspire, puisque ce dernier embarque non pas un Exynos 2100, mais un Snapdragon 888 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Un choix surprenant de la part de Samsung, mais qui offre de meilleures performances et, surtout, une autonomie bien mieux gérée. La batterie est de 4 500 mAh et permet de tenir facilement une journée entière avec le smartphone. La charge rapide est d’ailleurs plus efficace que le S20 FE, puisqu’elle passe de 15 à 25 W. La charge sans fil est toujours de la partie, même en mode sans fil inversé. La marque indique qu’il suffit de 5 minutes seulement pour que des Galaxy Buds 2 posés sur le dos du S21 FE offrent 2 heures d’autonomie.

Pour la photo, le Galaxy S21 FE propose un module esthétiquement similaire au S21 classique, mais il conserve en fait à peu près la même configuration du S20 FE : capteur principal de 12 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels et zoom x3 optique de 8 mégapixels. Le capteur selfie est quant à lui de 32 mégapixels. La principale différence avec son prédécesseur va se faire au niveau des ajouts logiciels dans l’application appareil photo de Samsung, où il sera notamment possible de profiter d’un nouveau mode portrait qui peut ajouter des textures et des couleurs en arrière-plan, ou encore d’un mode réalisateur pour la vidéo, qui permet de filmer avec les caméras arrière et avant en même temps.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy S21 FE.

Lire aussi

Quel est le meilleur smartphone Samsung à acheter en 2022 ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.