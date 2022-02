Ce robot aspirateur à moitié prix est le super deal de la fin des soldes

Vous voulez garder vos sols propres sans lever le petit doigt ? Laissez un robot faire le travail à votre place. L’iRobot Roomba e6192 est d’ailleurs une solution efficace pour accomplir cette tâche. Surtout qu’il est à prix sacrifié juste avant la fin des soldes.

Ils font le travail pour vous… ce sont les aspirateurs robots. C’est d’ailleurs le constructeur iRobot qui a popularisé le concept de robot aspirateur domestique. La marque dispose d’une large gamme d’appareils chargés d’aspirer la poussière à votre place, et c’est évidemment le cas du Roomba e6192. C’est un appareil milieu de gamme qui délivre des performances techniques honorables sur cette gamme de prix et il est aujourd’hui 230 euros moins chers que d’habitude.

Ce qu’il faut retenir du iRobot Roomba e6192

Une forte puissance d’aspiration

De nombreuses fonctions intelligentes

Une autonomie de 90 minutes

La compatibilité avec Amazon Alexa et Google Assistant

Habituellement vendu à 499,99 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba e6192 est aujourd’hui disponible en promotion à 269,99 euros sur Amazon, soit près de 50 % de remise immédiate.

Un robot qui se faufile partout pour nettoyer

Le Roomba e6192 rassemble toute l’expérience et le savoir-faire de iRobot. Ce dernier est un bon investissement si vous cherchez un moyen de vous simplifier la vie au quotidien et éviter la corvée du ménage. Grâce à son design tout en rondeur avec une hauteur de 9,3 cm, l’aspirateur robot pourra se faufiler sous de nombreux meubles. Puis avec ses capteurs anti-collision et anti-chute, il sera capable de reconnaître les obstacles et protéger vos meubles, mais aussi de ne pas tomber dans les escaliers.

Afin de nettoyer la poussière qui s’accumule dans votre domicile, le e6192 s’équipe d’une double brosse en caoutchouc multisurfaces pour un nettoyage efficace. Avec son système de nettoyage en trois étapes, il pourra surtout aspirer les saletés tenaces sur tous les types de sols, que vous ayez du parquet, du carrelage ou même de la moquette et des tapis. Il ne laissera pas de débris, gros ou petits, grâce à son moteur d’aspiration avancée tournant à 10 000 tr/m, qui offre une aspiration 5 fois plus puissante que celle d’un iRobot de la série 600. Avec son intelligence et ses capteurs, les obstacles ne sont pas un problème, car il peut les identifier et les contourner sans s’arrêter dans sa tâche. De plus, son système Dirt Detect, permet aux capteurs de trouver les zones les plus sales et indique au robot de les nettoyer plus en profondeur.

Prend en compte vos préférences et qui le fait pendant plus d’une heure

Le Roomba e6192 est un robot connecté et dispose de plein de fonctionnalités intelligentes. Il est capable de suggérer des fonctions de nettoyage et d’apprendre de ses erreurs. Vous pourrez contrôler l’aspirateur au son de votre voix pour lancer un cycle ou simplement l’arrêter, via les appareils compatibles Google Home et Alexa Alexa. Autrement, vous pourrez simplement passer par l’application iRobot Home, pour piloter l’appareil, jeter un œil au niveau de batterie et voir la cartographie complète définie par l’appareil.

Et pour ce qui est de l’autonomie, la marque promet 90 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Cela devrait laisser le temps à l’appareil de nettoyer toute la poussière avant de retourner à sa base. Pour le recharger entièrement, comptez à peu près 2 heures. Gardez à l’esprit que c’est un aspirateur autonome, qui retournera, tout seul comme un grand, à sa station de recharge avant de repartir à la chasse aux poussières.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs aspirateurs robots à acheter en 2022 ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.